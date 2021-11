'LEČILI SMO SE OD ZAVISNOSTI' Bolna ispovest Mine Vrbaški o vezi sa Mensurom i odnosu sa ocem: Izbacila sam ga iz kuće

U intervjuu za domaće medije, Mina Vrbaški osvrnula se na odnos sa bivšim momkom, njegovu novu vezu, rivalstvo sa Majom Marinković, ali i odnos sa ocem.

Mina Vrbaški dugo već ratuje sa svojim bivšim dečkom Mensurom Ajdarpašićem, učesnikom aktuelne sezone "Zadruge", sa kojim je imala turbulentnu vezu koju nikada neće zaboraviti, po svemu sudeći.

- Bilo je mnogo lepih trenutaka, mnogo ružnih. Ali ne bih sebi ovo ponovo dopustila. Znam koliko je on propatio, znam koliko sam ja. Koliko sam propala u fizičkom smislu, koliko je on postao psihički labilniji. Mi smo bili zavisni, pa smo se od zavisnosti lečili. On se lečio od ovog odnosa, ali i ja. Išla sam kod psihijatra, tražila sam pomoć jer je bio previše posesivan odnos, turbulentan. Njegova podržka mene ne voli, oni su mnogo uticali na naš odnos. Da nije bilo njih naša veza bi trajala - kaže Mina, koja se osvrnula i na njegovu vezu s Milicom Veselinović.

- Mislim da je on u tu vezu ušao iz inata. On konstantno govori o meni. Kako sam ga ja više volela, kako sam ja ovo, kako sam ja ono. Mislim da veza Milice i Mensura nije prava. On kao čovek je dobar, ne mogu da grešim dušu. Ali sa njim treba znati. Ja sam prema njemu postala apsolutno ravnodušna.

Mina dugo ratuje i sa Majom Marinković, o kojoj nema lepo mišljenje.

- Meni je nje žao, ona nije imala majku pored sebe, a njen tata je nju previše razmazio. Maja nema pravo da komentariše moje ponašanje, ipak je ona oženjenog muškarca sklanjala od žene. Njena struka je da lomi glavom. Džabe operacije njene, ona misli da je ribetina, ali zamislite da ta devojka rodi sad dete, niko neće verovati da je njeno, već komšijsko jer uopšte ne liče. Ona je sad simpatična, koristi onaj njen fotošop gde iskrivi zid, ruka, kuk... - kaže Mina, koja je imala i poruku za Maju.

Majo, da te posavetujem. Bolje ti poradi na fotošopu i pronađi lepog partnera jer ako nađeš neku rugobu i rodiš dete...Pozdravljam te i želim ti svu sreću u Zadruzi.

Mini su najveća podrška brat Boris i majka Ivana, dok s ocem nema kontakt.

Ja nisam sa njim ni u kakvom kontaktu. Kad je trebalo da se dođe do neke istine, nije moglo. Sada me ne interesuje da li je on tu. Da je on trebao da mi bude otac on bi bio uz mene od kako sam se rodila, a ne da mi se pojavljuje kad ne treba. Kada je baka preminula ja sam mu se javila i tražila da dođe, ali smo ušli u neku raspravu i ja sam ga izbacila iz kuće. Jer ne može neko da dođe u moju kuću da mi se dernja.

Autor: D.T.