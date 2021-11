SRPSKI DŽEF KOLBI! Lazar Đurđević o hit seriji Dinastija, u kojoj igra Ognjena: Ovakva serija kod nas nije snimana, evo zbog čega je treba gledati

Od ponedelja do četvrtka u 21h na TV Pink!

U srpskoj adaptaciji hit serije "Dinastija" Džefa Kolbija, tačnije Ognjena Konstadinovića, tumači mladi glumac Lazar Đurđević, kojem je ovo prva uloga u većem, visokobudžetnom projektu kojim je oduševljen.

Kolege su fantastične, direktni partneri su top. Super se družimo, jako mi je bitno sa kim radim i kakva je atmosfera - u tom smislu sam prezadovoljan. Projekat je dosta ambiciozan i veliki, jako je bitno da se svi dobro slažemo i mislim da smo uspeli u tome da stvorimo super radnu atmosferu - kaže Lazar, koji priznaje da se tokom snimanja nije ugledao na Džefa, originalni lik, već da je sam pokušao da izgradi lik Ognjena.

- Nisam bio rođen tada kada je bilo prikazivanje, ali stariji članovi porodice su me uputili i pripremili za kasting. Gledao sam nekoliko epizoda, ali nisam želeo da previše ulazim u to, već da gradim ovaj lik kako ja mislim da treba. Mislim da je večina kolega tako pristupala, jer ipak svi treba da damo neki svoj pečat svemu ovome. Videćemo kako je to ispalo.

Iako se on i Ognjen, lik koji tumači, znatno razlikuju, ipak imaju i sličnosti.

Ognjen Konstandinović je dobrica, neko ko je čist u svemu tome, pravičan, bori se za svoje ideale, zaljubljen je, hoće savršenu porodicu, a ništa od toga ne dobija. Sviđa mi se razvojni put ovog lika, on vremenom poprima, nauči kako treba da opstane u toj sredini, zanimljiv je za igranje. Drugačiji smo, jer ja ne bih trpeo neke stvari koje i on, ali našao sam opravdanje zašto to radi. Slični smo jer sam i ja zbilja tolerantan za ljude, ali ne koliko i on, definitivno.

Direktna partnerka u seriji mu je Magdalena Mijatović, sa kojom ima sjajan odnos.

Super je i na setu i iza kamera. Stvarno smo se super od prvog dana složili, još od kastinga, tako da tu nema nikakvih problema - kaže Lazar, koji je pozvao sve čitaoce Pink.rs da prate "Dinastiju" u 21h na Pinku.

Ovakva serija kod nas nije snimana, velika licenca je u pitanju, veliki projekat... Treba je gledati i zbog glumaca, naravno! Gledajte nas!

Autor: D.T.