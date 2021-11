Tuga ne jenjava!

Slavica Rokvić izgubila je supruga, pevača Marinka Rokvića 6. novembra, a sada se oglasila emotivnom porukom na društvenim mrežama.

Marinkova udovica oglasila se na Instagramu i otkrila kako se sada oseća.

- Jutro, to sumorno subotnje jutro. Tišina, koja ne umiruje već razdire grudi. Srce koje od bola savija leđa, s mukom se ispravljam i mislim da pobedu nosim. A koga sam pobedila? Skrhana u trenu u meni puca svaki atom postojanja, ludilo koje preti da nadjača razum. Tuga koja me bez pitanja uvlači u svoje skute. Osećaj borbe jenjava i gubi se u daljini. Smiraj, a da li je? Samo na tren i on se gubi. Poraz, patnja, očaj, neverica, nedostatak vazduha… Svetlost koja podiže i plaši. Svest koju ne priznajem jer surovim grčenjem iskrivljuje i kvasi mi lice. Boli i odjednom znam da se sa njom nosim. Nije smrt kad umireš. Već kad voliš nekog, a bez njega ostaješ. Kad sve u tebi utihne, a ti i dalje dišeš, živiš… Stid zbog slabosti koja nadjačava. Pred tobom zavezanih ruku stojim, nemoćna da priznam poraz. A ti u postelji uzvišen, veličanstven, dostojanstven sa osmehom na licu usnulog i slobodnog poput ptice sa likom svetačkih nijansi. Zagledan u daljinu do koje ne mogu da doprem. I onda kao da čujem tvoje reči: "Slavuju, ne tuguj, radosna budi". Pokušavam dušo, radost u bolu da tražim. Izvini, želela bih, ali je ne pronalazim - napisala je Slavica.

Podsetimo, Marinko je sahranjen 11. novembra, a prisustvovale su brojne ličnosti sa estrade, prijatelji i njegovi najbliži. Mnoge je dirnuo i govor njegovog sina Nikole, koji je sve vreme bio uz svoju majku i ženu Bojanu Barović, kao i brata Marka.

Autor: P.R.