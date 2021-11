ŠOK U STUDIJU! Nastup Sandija i Luksa podelio stručni žiri kao NIJEDAN do sada! (VIDEO)

Ovo nisu očekivali!

Neobičan tandem koji čine Sandi Kojić i Sale Luks večeras izvode pesmu još neobičnijeg izvođača, Merlina Mensona. Oni se na "Život je maskenbal" Zadrugoviziji predstavljaju pesmom "This is the New Sh*t".

Njih dvojica su se maskirali i izašli na scenu kao pravi rokeri. Sandi je sve vreme pevao, dok mu je Luks pružao podršku i pravio propratne zvukove.

Ceo nastup možete pogledati u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Nakon nastupa, usledili su komentari stručnog žirija.

Divan performans, samo da vas pitam šta su ovi medvedići iza - pitao je Đole Đogani.

Kontrast - odgovorio je Sandri.

Ko je birao ovu pesmu, da li ste išli skoro kod neuropsihijatra? Moram da kažem nešto, bili ste odlični s obzirom na to da je ovo Merlin Menson. Ne bi niko bolje izveo ovo u Srbiji - dodala je Maja Nikolić.

Sledeću Zadrugoviziju idemo još jače - odgovorio je Luks.

Zašto ovakvi žanrovi pobeđuju na Evrosongu, jer mnogi ljudi vole to, a i performansi nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Jeste Sale malo preglumio, pa je bilo i smešno... Koliko je sati, izašli ste sa takvom energijom kao da ste prvi - rekla je Mia Borisavljević.

Meni ste izgledali kao neki dečaci na žurki koji skaču tu bez ikakvog smisla, ja to ne razumem. Ali jeste izazvali reakciju, što i jeste poenta. Ali ja to lično ne volim, ne razumem, ne sviđa mi se. Za energiju svaka čast - dodala je Vesna Đogani.

Ne bih se složio sa Mijom, ne pobeđuju ovakve stvari na Evroviziji, pobeđuje nešto što je drugačije, kao Matejin nastup prošli put, koji je najbolji! Vi ste se probudili, ko voli voli, ko ne voli ne voli - istakao je Dejan Milićević.

Komentare stručnog i novinarskog žirija možete pogledati u nastavku ovog teksta.

Autor: Pink.rs