IMALA RAK NA TRI RAZLIČITA MESTA! Potresna ispovest Nade Obrić ledi krv u venama: NEKA UMREM, SAMO DA NE BUDEM U KOLICIMA!

Da se naježiš.

Pevačica Nada Obrić u potresnoj ispovesti progovorila je o najbolnijim trenucima, dugogodišnjoj borbi za život, ali i o deci i unučićima.

Nada je izričita kada su antivakseri u pitanju, te smatra da su svi ljudi koji se ne vakcinišu u stvari ubice.

Naime, Nada je jedna od prvih javnih ličnosti domaće scene koja je otvoreno govorila o podmukloj bolesti i tako spasla četiri života. Posle četiri operacije karcinoma, od kojih je prvu imala 1999. do poslednje u junu 2020, bliske susrete s ovim ozbiljnim zdravstvenim problemom pevačica opisuje kao svakodnevnu borbu za životom.

- Ljudi su prenosili da mi se karcinom vraćao više puta, ali to nije tačno. Ja sam imala rak na tri različita mesta - bešika, materica i mladež. Veze jedan s drugim nisu imali. Doktor mi je jednom rekao da u praksi nije video da neko ima tri karcinoma na tri različita mesta. Nisu bili naivni, srećom, na vreme sam odlazila na kontrole. Samo je bešika bila četiri puta zahvaćena, zato i apelujem na sve žene da se redovno pregledaju. U pet do 12 sam sredila mladež. Snagu sam crpela i u sebi i van sebe - počela je Nada da prepričava životnu dramu, pa otkrila da se borila za opstanak kao u ringu:

- Prva sam u zemlji kod Minimaksa pričala u emisiji o svojoj borbi. Posle su mi se javljale žene, a moje tri drugarice su saznale na pregledu da moraju na operaciju. Nisam htela alternativnu metodu, samo sam slušala doktore šta su preporučivali i tako radila. Najveću snagu su mi davala deca, bila su uz mene, a svaki put plačem kad o tome pričam jer se sećam kako su od mene krili strah. To mi je davalo mnogo snage da se zbog njih borim. Oni su strahovali da ne umrem, ali su se trudili da budu jaki. Znala sam odmah da se kuknjavom ne rešava ništa i govorila sam sebi: "Šta je, tu je, ajmo u borbu."

Kada se Nadi Obrić treći put vratio rak, bilo je jasno da će borba biti duga i neizvesna. Pevačica je u teškim trenucima dobijala ogromnu podršku od najbližih, ali i od brojnih kolega s estrade. Posebno je istakla Cecu Ražnatović, čija emotivna poruka ju je dirnula.

- Ceca me je pozvala s jednom lepom i toplom porukom. Zamolila me je da, ako mi bilo šta zatreba, a da ona može da pomogne, da je zovem u svako doba. Rekla mi je da sam uvek bila lavica, da ću i sad to pobediti i da je ona i dan i noć tu za mene. Vidite tu jednu iskrenu brigu - kaže pevačica, a pored Cece, javili su joj se i Aca Ilić i Bilja, Neda Ukraden, Tereza Kesovija i drugi.

Nakon toga Nada je otkrila da nikad ne bi podnela da je ostala u invalidskim kolicima, te da bi je to dokusurilo.

- Hemioterapija ostavlja velike posledice. Čovek je iscrpljen zbog svega, nije vam do života, ali sam govorila sebi da neću da odustanem i da ću da stojim na nogama, pa kako bog odluči. Vernik sam i verujem u boga i Svetu Petku. Molila sam se samo da mi ne daju da ne budem nepokretna. Pričala sam: "Ako treba da umrem, u redu", ali nisam želela da budem u krevetu ili kolicima. Bog nam pomaže, ali treba i mi da pomognemo Bogu.

Psujem kad čujem da mi je političar zaposlio ćerku

- Na decu i unučiće sam preponosna. Borim se za svaki novi dan, samo da budem duže uz njih da ih više gledam. Moja ćerka je veliki radnik, kao i sin. Mogu da počnem da psujem kad čujem da govore da joj je neko poklonio radno mesto, pogotovo političari. Itana je uvek bila radnik, sve je postigla radom i 20 godina je u tom poslu, tako da niko joj ništa nije poklanjao. Decu sam tako vaspitala da budu vredni da nikada ne bi zavisili ni od koga.

Autor: M.M.