NASTAVLJA SE RAT NADE I VERE: Matovićeva izvukla keca iz rukava, pa podsetila koleginicu na OVU svoju POBEDU IZ PROŠLOSTI! LETEĆE PERJE!

Morala je da istakne ovo!

Verbalni sukob između Nade Topčagić i Vere Matović nastao je zbog pesama objavljenih pre nekoliko decenija koje su doživele iznenadnu slavu. Nadin hit "Jutro je" (1990) čuo se čak i na Festivalu u Sanremu zahvaljujući švedskom fudbaleru Zlatanu Ibrahimoviću, dok je Verinoj numeri "Miki, Milane" (2009) novu popularnost donela mlađa generacija posredstvom društvene mreže TikTok.

Kada je Matovićeva u jednom intervjuu istakla da je njena pesma trenutno veći hit od numere Topčagićeve, oglasio se i Nadin suprug Zlatko Đorđević koji je Veri poručio da je "luda".

Ipak, prilikom poslednjeg televizijskog gostovanja Vera Matović je istakla da su navodno sve "zakuvali novinari", te da to nisu bile njene reči, ali je nekoliko momenata potom usledila nova "otrovna strelica" na račun koleginice.

- Ja to nisam izjavila. Posle sam se izvinjavala i Nadi i Zlaji. On je rekao da sam luda jer mislim da je "Miki, Milane" popularnija. Mene je novinar pitao šta ja mislim o tome što je trenutno moja pesma popularnija od "Jutro je", na šta sam ja rekla: "To su tvoje reči", a na kraju je upisano kao da su to moje reči - ispričala je pevačica.

- Zlaja je reagovao, a Nada mislim da ne bi jer ona ipak razmišlja o svemu tome. Zlaja možda nije razmišljao. Ja nikad nikog nisam potcenila ili komentarisala da sam popularnija. Pa, 80-ih godina je na Radio Beogradu bilo takmičenje pevača i u jednoj noći smo u konkurenciji bile Nada i ja. Slušaoci su glasali i ne znam sad da li da kažem koga su izglasali za pobednika! (smeh)

Na konstataciju voditeljke da je to bila upravo Vera, Matovićeva je uz osmeh dodala: "Pa, dobro!".

