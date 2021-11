Karić uveren da su Dragojevići sve isplanirali, ali da se jednom scenariju nisu nadali.

Osman Karić oglasio se za Pink.rs i progovorio o ljubavnom trouglu koji čine Dalila i Dejan Dragojević i Filip Car. Osman je prokomentarisao skandal iz hotela, kada je Car izrekao niz gnusnih uvreda na Dalilin račun, ali i ulazak Maje Marinković u rijaliti i Carevo javno pokajanje i traženje oproštaja od bivše devojke.

- Kao što već znamo Filip Car se i prošle godine slično ponašao sa devojkama koje su bile u intimnom odnosu sa njim, tako da me njegovo ponašanje nimalo nije iznenadilo. Iznenadila me je Dalila Dragojević sa svojim odabirom njega. Kako ona već ume da kaže, pa i da slaže, nije znala, a ni pratila Filipa i njegovo bitisanje u prošlom rijalitiju, što joj naravno nisam poverovao, kao ni mnogi gledaoci koji prate rijaliti Zadruga. Mislim da je i te kako znala sa kim će prevariti muža i sa kim će ući u vezu još pre nego što je rijaliti i počeo. Opet ponavljam po stoti put, Dragojevići su jako proračunati igrači, perfidni, rade sve sa predumišljajem. Ovoga puta im se potkrala greška, Dalila se zaljubila, pogubila i sve je krenulo nizbrdo. Čak i ove svađe sa Filipom su počele mnogo ranije, kad kažem ranije, mislim da je veza trebalo da potraje bar do polovine rijalitija, pa tek onda da se desi ovo što se juče desilo. Onda bi grešnica Dalila postala žrtva, Filip Car dželat, a Dejan srećan što ima još uvek šanse da mu se supruga vrati. Par srećan, a Filip Car iskorišćen - rekao je Karić za Pink.rs i dodao:

- Što se tiče pomirenja Maje i Filipa, da, moze doći, samo ako to Maja bude želela, naravno Maja se može dvoumiti oko emocije prema Janjušu i strasti koju gaji prema Filipu Caru. Uglavnom, biće to zanimljiva nedelja pred njima, a i nama gledaocima - poručio je Osman.

