Potpuni preokret!

Prethodna noć u Zadruzi je definitivno bila jedna od najturbulentijih do sada. Zadrugari su rešetali nominovane ukućane Milicu Veselinović i Frana Pujasa, ali i međusobno ulazili u razne sukobe. Do ranih jutarnjih časova situacija se nije smirivala. Takođe, noć za nama je otkrila mnoge tajne koje su do sada bile nepoznate.

Na samom početku Marko Đedović je bio taj koji je bez dlake na jeziku izneo svoje mišljenje o nominovanim zadrugarima.

Dejan Dragojević je imao samo reči hvale za svog cimera koji mu se našao u najtežim životnim situacijama. Nakon toga je dao svoj sud o odnosu Milice i Mensura Ajdrarpašića, pa poslao nju u izolaciju.

Krenuli smo da se družimo, kad je meni krenuo da se okreće ringišpil on je bio neko ko je prvi bio tu, nikad neću zaboraviti. Svojom depresijom sam uvukao i njega u depresiju, zahvalan sam mu. Kako je krenulo druženje sa Sandrom i Đedovićem, jako sam ga zgotivio, ima svoje teme. Ništa ga ne interesuje, a sve zna. Može sa svakim da se posvađa i zavrti mu glavu. Uz Đedovića je dobro našlifovan. Specifičan je sam po sebi, unikatan je samo da stoji u ćošku. Drago mi je kad sam krenuo da se družim što su mi prijatelji baš ovi što jesu - govorio je Dragojević.

Ne tako blagonaklona, sada već Dejanova bivša žena, Dalila Dragojević bez dlake na jeziku sasula sve šta misli o njima.

Ja ću da krenem od Milice. Sa njom sam bila dobra u početku, pa smo imale konflikt i tako u krug. Sad trenutno nismo u nekom specijalnom odnosu. Ne sećam se šta se danas desilo i šta smo pričali, niti šta mi je rekla. Milica je neko ko je mene potresao kad je imala raspravu sa Tarom, tad sam se ja odaljila od nje. Što se tiče mog mišljenja o njoj, mislim da je nešto prikrila i sakrila - rekla je Dalila.

Fran je meni bio neko koga sam zapazila kad sam povremeno pratila četvrtu sezonu. Bio mi je poseban. Sale Luks je moja najstarija beba u kući. Ja inače volim ljude koji su specifični, koji odskaču od svih drugih. Da li po stajlingu, izgledu, ponašanju, kako god. Ne volim ljude koji su jednolični, kao krpe se vuku po rijalitiju. On je bio neko ko je u svojoj vezi trpeo udarce, ali isto tako nije ni on bio cvećka, ali mi je ostao bebast, ima to bebasto lice. Svašta bih mu rekla, ali kad mu vidim facu, nemam srca. Nisi me nikada vređao, ali si imao dobre peckalice. U ovoj sezoni, prema meni je bio fin, družili smo se, provodili smo vreme zajedno, ali se onda desio nagli preokret, gde je on video da sam ja loša i priklonio se drugoj strani, sa mojim bivšim suprugom. Nemam pravo ja na njega da se ljutim, jer svako ima pravo na svoje mišljenje. Mislim da je pogubljen, da nije ništa pokazao. Da li ga koči ta torta i ta devojka od koje je poslata, ima mnogo da kaže, a jednostavno mi se stopio sa masom, izgubio je sve tetovaže - rekla je Dalila.

Kao neko ko je poznat kao dobar govornik i komentator, Miki je detaljno analizirao ličnosti nominovanih i izneo svoje mišljenje o dosadašnjim situacijama.

Tara Simov, bez zadrške je kratko i jasno iznela svoj stav i nakon lepih reči o Franu obrušila se na Milicu i uporedila je sa bivšom zadrugarkom Minom Vrbaški, dok Mensuru ni malo nije bilo svejedno.

O Milici nemam neko mišljenje, smatram da Mensur zaslužuje bolje od tebe. Mina Vrbaški iako je ja ne volim, ona je prelepotica, i veoma mi je krivo što je Mensur pao sa onakve lepotice na tebe. Patološki si lažov, a pokazala si blud i razvrat a imaš 17godina - pričala je Tara.

Viktorija Mitrović je otkrila dugo čuvanu tajnu i otkrila detalje svog poznantsva sa Milicom, što je dovelo do novih sukoba u kući.

Što se Milice tiče i odnosa sa Mensurom, ja ih u kući ni ne vidim. Vidim ih samo kroz kupatilo. Kad smo ušli ovde, imala sam korektan odnos sa Mensurom i njom, sve do klipa kad su mene prokomentarisali u negativnom smislu. Ona mene ne zna od spolja, imale smo samo jedan telefonski poziv. Taj neki Noris je naš zajednički prijatelj, ja sam bila sa njim i pitala sam da li postoji još neka devojka koja bi ušla u Zadrugu. On se setio nje, rekao mi je da je u tom fazonu, da bi se je*avala... Rekao mi je da je ona u njega zaljubljena i što se tiče skrinšotova za Vladimira, to je stiglo i do mene. Smatram da je ona hiperaktivna, nisam mogla da je uhvatim u studiju, pevala je... Zbog uvrede koju je iznela na klipu, šaljem nju - rekla je Viktorija.

Tara Simov i Mensur su izneli jedan detalj koji je svima zapao za oko. Najavili su jednu temu (raspravu) za ponedeljak, što nam ostaje da ispratimo i otkrijemo o čemu se radi.

Simova i dalje krhkog zdravlja, noćas je imala još jedan napad panike, u kome joj je pomogao njen sve bliži prijatelj Dejan Dragojević. Izašao je za njom iz kuće i pomogao joj da prebrodi svoj trenutni problem.

Kada je došao Mensur Ajdarpašić na red, kako bi izneo svoje mišljenje o nominovanima, o svojoj devojci je iskreno progovorio što je izazvalo revolt kod ostalih zadrugara.

U Milicu sam zaljubljen. Moram da kažem d akod nas postoje nedostaci kao i u svakoj vezi. Meni fali njene pažnje više, meni toga nikada nije dosta, a ja ne znam da li da krivim sebe dosta, ali tražiću ih još. Što se tiče Stefanovog izlaganja slačem se, mnogo je krenula da psuje i veoma je ku*čevita. Ja ne želim da ulazim sa njoj u veće rasprave, na nju se vrši pritisak zbog mene, jer ko je Milica da nju napadaju. Tvrdim da me voli, i osećam da se bolji da prizna to 100% - pričao je Mensur:

Ubrzo, ovaj ljubavni par je ušao u novi sukob, jer je Mensur još jednom uhvatio svoju devojku u laži, ali ovoga puta nije mogao da prećuti.

Kap koja je prelila čašu je izlaganje Lepog Miće koji je je otkrio sa koliko je momaka Milica bila u karantinu, što je dovelo do novog haosa.

Nekoliko puta tokom emisije, Dejan Dragojević i Tara Simov su bili sami, a u jednom od situacija su progovorili i svom odnosu, o kome se poslednjih dana dosta spekuliše.

Tokom reklama, usledila je još jedna žučna rasprava Milice i Mensura, koji su slabo uspevali da odole pritisku kom su bili izloženi čitave noći. Ajdarpašić je bio besan zbog spominjanja svoje porodice od strane Lorne Pratnemer.

Još jedna tajna koja je izašla na videlo prethodne noći je Martinina naklonost ka Franu, koju je zadrugarka mislila da zataška tako što ga je poslala u izolaciju.

Irma Sejranić nije štedela reči kada je došla na svoj red za nominaciju, naročito kada je Milica u pitanju sa kojom od samog starta ima sukobe. Irma je svojim izlaganjem izazvala opštu pometnju.

Milica je sinoć ponovo perfidno iskoristila svog dečka i pokušala da izigrava žrtvu. Ona očigledno zaboravlja, kad laže, mora tu laž i da pamti. Ne znam koji joj je cilj, neka ne zaborave kakve je stvari ona izgovorila ljudima, koji su je samo komentarisali. Vrlo često radi to ovde, dobra je sa nekim ljudima samo da je ne bi loše komentarisali. Zna da sa mnom to ne može i ne prolazi. Mensur očigledno ništa ne vidi. Sve što radi je promišljeno, uopšte nije naivna. Ona je ovde uradila stvari koje ja nisam sa 29 godina, ja to nikada neću podržati. Neću ni Mensura podržati što guši sebe. Jasno je kao dan ko ide u izolaciju, šaljem Milicu - rekla je Irma.

Pometnja nije jenjavala, jer je Marko Osmakčić vrlo brzo izjavio kako nikada nije voleo Viktoriju Mitorvić i stavio ja na stub srama. Viki nije ostala dužma, čak je i zapretila svom dečku, pa najavila nove sukobe.

Nećemo se pomiriti, emocija nikada nije bilo dovoljno, to je to što se mene tiče. Mislim da me je ta devojka povukla na dno, da mi je nabila lošu reputaciju. Svi te štite zarad tvoje priče, Viki, to je istina. Puna mržnje, puna pakosti - odgovorio je Marko.

Tek ću ja tebe da sredim, dečko, nećeš imati šta da jedeš ovde! - zapretila je Viktorija Osmakčiću.

Još jedna od situacija koja je zadrugarima postala sumnjiva između Tare Simov i Dejana Dragojevića je bila tema o kojoj su oni pričali kada su bili nasamo.

Ja te prva ne teram, daj vremena, razumem sva pitanja koja imaš u glavi. Bar sve to ide u tom dobrom smeru - govorila mu je Tara.

Ne mogu da se sastavim sam sa sobom - požalio se Dejan.

Filip je jedina osoba koja me nikada nije uvredio, on je mrtav ozbiljan, misli da se mi muvamo, ja sam mu rekla da ne idemo u tom smeru - smejala se Simova.

Dejan i njegovo ponašanje nakon razvoda i generalno nakon kraha braka je i prethodne noći bila tema, te je Miki Đuričić otkrio šta misli o svemu tome.

Još jedan zadrugar koji je raksinkao Milicu bio je Nikola Grujić Gruja koji je otkrio sve o dešavanjima iz karantina.

Milica je bila prozor do mene u karantinu kada sam ja pevao. Ja sam pevao njima, i tada sam hteo da idem da spavam, naručila je pesmu i ja sam pevao, a onda je otišla, namerno sam joj napisao pismo da bi joj bilo krivo što me je iskulirala tamo . Mensur se dao ceo u toj vezi, ali ova cela priča je do MIlice, ona je njega zavolela a on nju voli. Kod nje je problem jer on nju guši iz dobre namere. I taj strah koji ima, je strah od njogove reakcije. Ona jeste zrela, ali i deluje duplo zrelije. Mora da smanji psovke za njega. Šaljem Milicu- rekao je Gruja.

Atmosfera je dostigla vrhunac kada je Irma provocirala Mensura time što je vređala Milicu, što je Ajdarpašića potpuno izvelo iz takte, te je gađao flašama svoju simerku i napravio novi haos.

Prva nominovana od strane zadrugara bila je Milica Veselinović, a Ivan Radosavljević Beli je bio drugi nominovani zadrugar koji je imao najmanju podršku publike.

Jedna od tema bio je i karambol između Dalile i Cara, koji je nastao u hotelskoj sobi pre nekoliko dana. Dalila je sa knedlom u grlu progovorila o svemu.

Ja o svojoj higijeni neću pričati, mnogi od vas ste pratili moj Instagram profil, imali ste priliku da vidite kakva je moja kuća, ja ovde svoje ruke ne zavlačim. Zaobiđite me sa higijenom, jer se sve može videti, od moje kose, garderobe, sve, hotel čistim i održavam svaki dan. Sada da odgovorim na pitanje... Draga moja Mima, nijednoj ženi ne prija uvreda, ne samo od strane muškarca. Ja sam neko ko se u tog čoveka zaljubio, nisam očekivala takve uvrede, nije mi bilo lako videti svoje razbijene stvari. Meni je bitno da ja nekome nisam izgovorila neke stvari, drugome mogu da oprostim sve. Ja ga još uvek nisam dovoljno upoznala, mi nismo ni mesec dana još zajedno, ja uviđam da je takav karakter, da je takav lik. Mnogo više me je zabolelo kad sam se vratila u kuću i kad sam čula da je on to sve pričao i po spavaćoj sobi, rekla sam mu da ne pripisuje sve alkoholu. Da, sramim se umesto njega. Samo se plašim i molim da ne dolazi više do toga - odgovorila je Dalila.

S obzirom da se poznaju od ranije, bilo je pitanje vremena kada će isplivati istina o odnosu Irme, Dalile i Dejana.

Ona je bila opsednuta sa Dalilom, bila je protiv nas dvoje. Stalno me je napušavala jer je htela da bude pored Dalile - rekao je Dejan.

Ja ovom čoveku nikada nisam ništa loše rekla. Ja znam šta je Dalila pretrpela zbog njega. On je mene sklanjao od Dalile konstanto, ispadala sam babaroga a ja nju branila rekla je Irma.

Novi skandal je nastao tokom svađe zbog Marka Osmakčića i Viki Mitrović kada je Miki Đuričić izgubio kontrolu nad sobom i napao zadrugara zbog svih uvreda koje je uputio Mitrovićevoj.

Slušaj, udariću te, izgubiću honorar! Princip je u pitanju, valjda znate da brojite! Devojka ti je bacila hranu! A ti, Viki, pričaš sa nekim ko ti je rekao da se je*eš za 70 evra - pobesneo je Miki.

Tenzija nije jenjavala jer je usledio novi sukob Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. Pod pritiskom su otkrili sve o problemima koje su imali kada je u pitanju novac.

Tokom ranih jutarnjih časova, usledio je novi šok! Zbližavanje Tare Simov i Dejana Dragojevića.

U ranim jutarnjim časovima, Filip Car i Dalila su ovu noć završili u znaku ljubavi, vrelom akcijom, koja je do sada bila jedna od najslobodnijih ikada.

Zadruga 5 - Dalila i Car u najžešćoj akciji do sada - 20.11.2021. pic.twitter.com/Bk3x2jA06y — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 20. новембар 2021.

Autor: J. M. Đ.