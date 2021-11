'TO JE BIO NAŠ ZADNJI RAZGOVOR!' Bivša ljubav Merime Njegomir SKRHANA BOLOM, očajan Dragoljub smogao snage da progovori!

Tuga!

Bivši partner Merime Njegomir, Dragoljub Marković oprostio se od pevačice koja je preminula posle borbe sa teškom bolešću.

Merima je umrla od kancera pankreasa, a svima je tužna vest teško pala. Dragoljub je istakao da se sa Merimom čuo pre 10 dana.

"To je grozna vest. Otišla je jedna od najvećih pevačica sa naših prostora ikada. Jedna veoma nežna, a u isto vreme snažna osoba. Iskreno mi je beskonačno žao. Pre 10 dana me je pozvala iz bolnice, strašno sam se potresao nakon tog razgovora. To je bio naš zadnji razgovor", istakao je Dragoljub.

Autor: M.M.