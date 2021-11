DA SE NAJEŽIŠ! MERIMA NJEGOMIR UMRLA NA TOMIN ROĐENDAN, a ovako je govorila o Zdravkoviću: On je i dalje tu, kao da je ŽIV!

Pevačica Merima Njegomir posle kraće bolesti preminula je 20. novembra, baš na dan kada je rođen njen kolega Toma Zdravković.

Merima je izgubila životnu bitku u 68. godini nakon borbe sa rakom pankreasa,. Mnoge kolege oporostile su se od nje emotivnim porukama, prisetili se druženja sa pevačicom i otkrili detalje iz njenog života.

Jednom prilikom se i Merima prisetila svog kolege, legendarnog Tome Zdravkovića u čiju čast je pevala na koncertu.

- On je bio divan, divan, dobar čovek. Voleo je ljude, ali ne znam koliko je voleo život, nemilice ga je trošio - rekla je Merima i nastavila:

- Nije vodio računa o zdravlju. Svi su ga upozoravali da ne sme da pije, da mora da spava, a on svima kaže 'nema veze'. U smislu - dok trajem trajem. Ali, on je i dalje sa nama. Tako je život hteo. On danas postoji i toliko se sluša, kao da je tu, kao da je živ - ispričala je Merima svojevremeno.

Pevačica je otkrila i da se Zdravković nikada nikome od kolega nije zamerio, ali da je znao da bude surovo iskren.

- Sećam se, u Kragujevcu je pevao jedan mlad pevač, više se ne bavi pevanjem jer njegove glasovne mogućnosti i nisu baš... I kada je silazio sa bine presreo ga je Toma i rekao "Dođi mali da te nešto pitam. Izvini, čime se ti baviš?" Ovaj kaže "pevanjem". 'Ma šta si završio od škole, to te pitam?'. "Za konobara, ugostiteljsku". "Pa, što ne služiš?! Uzmi jedan šank, ne znaš da pevaš kunem ti se". Ovaj pevač se nije naljutio, ali samo što se nije rasplakao, jer voli Tomu.

Autor: M.K.