'NE MOGU DA PRIHVATIM TO NIKAKO, OVO JE ŠOK ZA SVE NAS' Cakana pred kamerama progovorila o Meriminoj i Marinkovoj smrti, pevačica bila na ivici suza, dok je pričala o opakoj bolesti od koje su oboje preminuli!

Ogromna tuga!

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana gostujući u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorila je o preminuloj koleginici i prijateljici Merimi Njegomir, koja nas je napustila juče, nakon borbe sa opakom bolešću.

Cakana ističe da se nadala Meriminom oporavku, a govorila je i o Marinku Rokviću, koji je preminuo nedavno od iste opake bolesti - raka pankreasa.

- Ne znam šta da kažem, znala sam da je bolesna, ali nekako sam se nadala da će se Merima tom snagom, koliko god bila vedrog duha i samopouzdanja, da će se izvući. Mislila sam to je moja škorpija, ona će to da prevaziđe. Strašno mi je žao, ne mogu da prihvatim to nikako. Kad sam čula za Marinka, bila sam na Kosovu. Ja znam da umiru mladi ljudi, ali ovo je stvarno šok za sve nas. Poznavala sam Merimu, družile smo se, bile smo dobre, znam da je bila snažna, dobra majka i baka, a da ne pričam o pevanju i njenom očuvanju kulturne baštine regiona. Za mene je ona ataše naše kulture - rekla je Cakana, koja je odlučila da pred kamerama otpeva svoju omiljenu Meriminu pesmu.

- Otpevaću pesmu ''Zbog tebe'' koju puno volim. Ostavila je u amanet svima nama toliko pesama. Ova pesma će zauvek podsećati na nju. Zadovoljstvo mi je bilo što sm poznavala takvu osobu - poručila je pevačica.

