Evo šta je rekao!

Glumac Aleksandar Radojičić u poslednjem intervju je otvoreno govorio o svojoj naslednici, te je tom prilikom istakao da će podržati ćerku ukoliko krene njegovim stopama.

Da li vam nekada zasmeta što vas reditelji zovu da igrate zavondike, da pokažete izvajano telo. Da li se plašite da vas ne ukalupe?

- To ništa nisam ja tražio, niti predlagao. Međutim, ne mogu protiv toga, kako me ljudi vide i za koju ulogu me zovu. Naravno, da bih voleo da me ne gledaju kroz to i da me ne zovu za takve uloge. Prosto tu je pozorište. Imam drugu stranu gde radim drugačije uloge. Naravno svaka uloga je za sebe. Da li ću ja skinuti majicu ili ne, bitno je ono što mene privuče toj ulozi. A ako će neko da se koncetriše samo na tu scenu opet je to njegov način gledanja.

Vi ste u ranoj mladosti zavoleli glumu. Otprilike u uzrastu u kojem je sada vaša ćerka. Kada bi vam rekla Aja da želi da krene vašim stopama, kakva bi vam bila rekacija?

- Nju intersuju sve te stvari. To šta ona sa devet godina želi je nešto što ćemo videti da li će to ostati kasnije. Treba da mašta i da joj razne stvari prolaze kroz glavu. Ukoliko bude želela da krene na časove glume, vrlo rado ću je odvesti. Ne zato što ja želim da mi dete sutra bude glumica, već zato što mislim da je to dobro za oslobađanje, druženje, razvijanje i negovanje mašte, zadržavanje deteta u sebe, a opet učenja drugarstvu. To je ono što je za mene značilo odlazak u studio glume. Tako da to ne bih mogao da joj uskratim. A sutra kada jednog dana poraste, i to joj bude išlo, ja mogu samo da je podržim.

Da li zajedno maštate?

- Ja bih voleo i više. Ali s obzirom na to da sam otac nekada moram da budem ozbiljan i strog, ali retki su to momenti, zato što se odlično slažemo. Asploutno volim da kada su te ideje što ćemo da radimo budemo drugari, u smislu da i mene uzbuđuje spuštanje niz tobogan, odlazak u ZOO vrt, i tako dalje.

Sa mladom koleginicom Magdalenom Mijatović u seriji "Dinastija" imali ste golišave scene u kadi. Koliko vam je teško da snimite te scene, da se obnažite?

- Nije. Uvek je poenta da ne bude degutantno, da bude svrha. To je deo našeg posla- ljubavne scene, skidanje, oblačenje. Na isti način pristupam bilo kojoj sceni. Ukoliko je neko mlad pa tek počinje, onda mu treba vremena da se oslobodi u tom smislu.

Autor: P.R.