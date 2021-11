HOĆE DEJANA ZA ZETA! Taki progovorio o Majinom RATU sa Dalilom, pomirenju sa Carem, pa se osvrnuo na ćerkine GIGANTSKE grudi: ONA JE I ZA VEĆE!

Šok intervju!

Radomir Taki Marinković prati svaki korak ćerke Maje koja je nedavno ušla u "Zadrugu 5" i pomrsila sve konce na velelepnom imanju.

Ona je po ulasku u Belu kuću odmah pred kamerama pokazala gole grudi koje je pre ulaska uradila i povećala. Taki je sada prokomentarisao njen potez, ali i ostale aktuelnosti iz rijalitija.

Da li ste videli da je Maja pokazala gole grudi čim je ušla u Zadrugu?

- Videli smo svi. Maja je baš prelepa, sve je to uradila lepo... mada malo je previše za moj ukus, ali Maja je i za veće.

Mislite li da će uspeti da otme Cara od Dalile?

- Čim su se oni za mesec dana toliko puta raskidali i pomirili se mislim da oni već sada igraju igru. Dalila je spustila sebe na niske grane. Znam kako se sada osećaju njeni roditelji, ja sam bio u njihovoj situaciji. Ali ja mislim da od tog posla nema ništa.

Da li je Filip još zaljubljen u Maju?

- To se videlo sinoć. On je ostao bez teksta, počeo je da muca, da menja boje. Maja je njega ispoštovala u svakom pogledu, ali on nije ispao fer prema Maji.

Hoće li će se Maja i Dalila pobiti u Zadruzi?

- Da! Videli ste sinoć da se Dalila smirila, da nema više da mafijaši po kući, da preti. Car je mnogo uticao na nju, mnogo je spustio. Izgubila je kredibilitet da bi imala pravo nekog da komentariše. Ali, ona je stari rijaliti igrač, drska je, zna gde se nalazi. Pokušava da se isčupa iz tog mulja, ali videćemo kako će se odvijati dalje situacija.

Zašto je Maja kupila parfem Dejanu?

- Ona je isti parfem kupila Caru za rođendan, ali ga je Dalila polupala. Maja je zato rekla: "E, sada ću isti da kupim i Dejanu"!

Hoće li Maja smuvati Dejana?

- Ne verujem da će Maja smuvati Dejana. On je fin dečko, lepo izgleda, ali ne verujem da će se tu išta desiti. Mada ja ništa ne bih imala protiv toga. Postoji mogućnost da se on zaljubi u nju. Videli smo svi da je nastao muk kada se ona prošetala kroz kuću.

Autor: M.M.