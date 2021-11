MREŽE GORE OD NJENIH FOTKI Kseniju svi znate, a tek da vidite drugu ćerku Nenada Kneževića Kneza, prava je BOMBA

Ova lepotica rođena je sestra Ksenije Knežević!

Popularni pevač Nenad Knežević Knez otac je dve ćerke - Andree i Ksenije, koju svi znaju, budući da je članica megapopularne grupe "Hurricane". Međutim, mnogi kažu da ni Andrea uopšte ne zaostaje s njom.

Andrea je lepotica, poput svoje sestre, a njene objave na mrežama privlače posebnu pažnju. Najnovija fotka Kneževe naslednice nastala je ni manje ni više nego na deponiji, a zbog njenog opisa usijali su se komentari.

"Bogata sirotinja" - napisala je ona.

"Uvek sam ih podržavamo u svemu. Naravno, one znaju da budu i pomalo nestašne, kao i sva deca, ali su i veoma odgovorne. Ono što ja zahtevam od njih to je da mi se uvek jave, gde god da su i sa kime god da su. Šta god... samo da mi kažu: "Tu smo. Dobro smo". Pored toga, one imaju obaveze koje moraju da završe, tako su vaspitane. A ja sam im podrška u svemu što rade. One prate neke svoje instikte, a ako ja na bilo koji način mogu da im pomognem, tu sam", pričao je jednom prilikom Knez.

