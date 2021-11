Burno veče!

Prethodno veče mnoge je ostavilo bez teksta. Naime, u Beloj kući odvila se još jedna intrigantna emisija ''Gledanje snimaka'' u kojoj su popadale sve maske zadrugara i u kojoj je, takođe, sve obelodanjeno.

Naime, voditelj Milan Milošević je ušetao u Belu kuću i započeo emisiju "Gledanje klipova". Na samom početku emisije prikazan je snimak prepucavanja Filipa Cara i Maje Marinković koji se desio odmah nakon njenog ulaska na velelepno imanje.

Ovo su ozbiljne laži i ozbiljna manipulacija. Pričaju ovde i posle osam sati sve top. Filip zna da ona mene nije interesovala kada smo izašli napolje i ne znam odakle se oni sada vole - rekao je Janjuš.

Ona je meni rekla isto kao ti - voli te kao čoveka - ubacio se Filip.

Nema potrebe ko je koga slagao i povredio. Ona mene ne interesuje ko je koga ostavio ne interesuje me. Hvala Bogu pa nismo zajedno. Filip mene poznaje mnogo bolje od svih. Ja nikada nisam ustao i rekoa da on laže. A Majina interesna sfera je Car to se videlo. Ona kod mene nikada nije videla prolaz. Ne znam ko je koga zvao da se miri - pričao je Janjuš.

Detaljnije u video-prilogu:

Nakon toga, došlo de burne rasprave između Filipa Cara i Maje Marinković, zbog toga što je Marko Đedović otkrio kako su Tara Simov i Maja pričale o tome da je Maja potencionalno u drugom stanju. Ona je tom prilikom Cara suočila sa istinom:

Ja kada sam pričala sa Tarom pričala sam onako ženski, ja sam budala što sam to rekla, nisam znala da će to da se potencira, bilo mi je glupo to da kažem - rekla je Maja.

Ja sada ne znam, ne interesuje me više - rekao je Car.

Izvini, bilo mi glupo to da kažem - rekla mu je Maja.

Car je potom usred emisije zatražio test za trudnoću, pa je nastavio da urla na Maju zbog svega.

Dajte test za trudnoću da se vidi, non stop neke stvari nisu jasne, ne treba se sprdati sa tim - rekao je Car.

Možda je to samo za to što su poremećeni hormoni, rekla si da kasni - rekla je Matora.

Zaljubio si se u udatu ženu, miriš se sa Majom, ti praviš sve, i sada je reč o potencijalnoj trudnoći, ja sam u šoku. Ovo je bolesno, za sprdnju je - rekao je Miki.

Filip se nije smirivao, pa se u toku kratke pauze, ponovo obrušio na Maju:

Dođi da ti je*em mamu, ti si poremećena pričaš preko mene, o Marijani, pričaš Milanu, nemoj da se pališ na neke stvari, ja još branim budalu, ružno mi je. Pričamo o nečemu što je tvoj život, a znam kroz šta si ti prošla - urlao je Car.

Dobro, okej, je, skapirala sam - rekla mu je Maja.

Nisi normalna osoba, nije to to, nisi čista u glavi. Od A od Ž ćeš mi reći sve - rekao je Car.

Za vreme kratke pauze, Tara Simov je počela da urla, psuje i preti jer je saznala da je njen pas April trenutno kod njenog bivšeg dečka Nenada Aleksića Ša.

Ostavila sam njim psa, je*e mi se za sve na svetu, Boga mi, kunem ti se, ko ima obaveze, nemojte da se mešate, nemoj sada da krenem da tučem sve i bijem, lupaću ti glavu od pod - rekla je Tara MC Aleks.

Pas je kod Ša, slomila sam sebi ruku, ubiću nekoga, izaći ću odavde - vikala je Tara, a onda se obratila svojim prjateljima i zauvek prekinula prijateljstvo.

U toku emisije Gledanje klipova sa Milanom Miloševićem, zadrugari su imali prilike da pogledaju snimak iz emisije Amidži šou gde su gostovali Dejan i Dalila Dragojević. Čuli su Dejanovo izlaganje o njihovom braku, odnosu sa Filipom Carem i novonastalim situacijama.

Još je tu uvreda bilo, ovo je samo ono pred kraj. Izvređao me je najstrašnije, a posle mu je kao bilo žao mene. I sada kao plače u pušionici. Od toga da sam bludnica, pa onda za zube, svašta je tu bilo. Pokušava da pokaže da je muškarčina da je on sve kao prevazišao da je jači nego ikad - govorila je Dalila.

Nisam dobro psihički. Meni je rolerkoster u glavi ali to ljudi ne razumeju, taj osećaj u grudima. Kada čujem da je gruba, da čujem nešto ružno, normalno je da ću se odbraniti - započeo je Dejan.

Kada je bilo pitanje o se*su, ja sam rekla da ne želim da odgovorim. Može uvek da se izbegne nešto, ako se to želi. Ja nisam ružnu reč rekla, on me je sve vreme provocirao, čpak mi je i Gorki list davao i stavljao pod nos, da se ja kao prepijem sa mojim prijateljima. Onaj šlag mi je razmazao po celom licu, a ja sam njega našminkala tako da može da skine vlažnom maramicom - rekla je Dragojevićka.

Spominjala je ljude koje nije trebala, Davida non stop, a ja njenu porodicu ne spominjem i nikada ih nisam uvredio - dodao je Dejan.

Dejan Dragojević je nastavio svoje izlaganje o bivšoj supruzi Dalili Dragojević koja je tokom njegovog izlaganja pustila suze.

Bude mi žao kada se vratim unazad, ne mogu da verujm šta joj pričam sve i da smo uopšte u ovoj situaciji. Imao sam taj momenat da ćutim, ali ni tad to nije valjdalo. Za šlag mi je kasnije bilo žao. Svaka njena jedna je bila omalovažavanje mene, a uzdizanje Filipa, nije mi jasno zašto je to tako i ne dozvoljavam to. Krivo mi je uvek kada plače, čak sam joj i u emisiji dao savet, da ako ide za svojom srećom i da pazi kako će i šta će, da vodi računa kako će biti okarakterisana i da iz svega izađe jača. Ona posle dve nedelje kaže da posle dve nedelje Filipa vidi kao nekoga svog, šta ja treba da kažem posle pet godina. Ne znam da li se neko seća šta sam preživeo sve, kako može moje da se tumači na ovaj način. Kada sam spomenuo Matoru, ona je bila ta koja je nju podsećala na to kakva je ona nekada bila i to joj je dalo vetar u leđa da napravi šta je napravila. Ne ljutim se ja, ali samo kažem, kako je bilo. Nakon toga je krenula da pije, što je jedan od razloga zašto sam joj dodao piće u emisiji. Kada sam bio u sukobu sa Filipom ona stoji zagrljena sa njim, stajala je svesno i podržavala njega. Pretila mi je govorila da ću da zažalim, zbog čega? Zato što patim? Ovo sa čim ja vodim borbu, je čudan osećaj, imam neku vrstu anksioznosti, kada ostanem sam, onda mi krene neko gušenje, šta god da mi se desi vraćam se na staro Pokušavam sebe da staviim na pravo mesto, ali kada legnem u krevet padnem u depresiju. Sve me ovo vratilo u nazad. Doživeo sam da je nešto lažno. Sve me sastavi, ne mogu da objasnim šta se meni dešava u organizmu, vidim nju povređenju, vidm sebe kako sam smršao. Nisam ni slutio da će ovo da se desi. Kada mi je otac rekao da je majka bolesna ja nisam reagovao, sada me je sve stiglo - govorio je Dejan.

U toku emisije Gledanje klipova sa Milanom Miloševićem, zadrugarima je prikazan klip gde Milica Veselinović udara čvrge svom dečku Mensuru Ajdarpašiću.

Nekulturna i nevaspitana i ništa više, to je dete, balavo je to. Ta macola, to mi se nikada nije desilo, to je dete, šta ja njoj da radim. Neko je pomenuo Minu tu haos nastaje - pričao je Menusr.

Ne mogu da sušam ovog ljugavog. Je li te ugrožavam, drago mi je što mogu na sve da utičem - drala se Milica.

Ja bih je sada odvela kod dečijeg psihologa ili psihijatra i ona će ući u još katastrofalnije odnose, puca po svih šavovima, gde je tu samokontrola. Milica samo ide i nešto prebacuje - prokomentarisala je Sanja Grujić.

Mensur Ajdarpašić i Milica Veselinović su se žestoko posvađali u toku emisije, gde je ona ušla i u sukob sa Dinom Dizdarevićem koji je hteo da iznese svoje mišljenje o njenom ponašanju.

Ne mogu više, nije isto kao na početku. Skloni se, šta praviš od mene - vikala je Milica.

Nisam ništa loše rekao, ne deri se. Sprdam te debilu mali, nemoj ja da počnem - rekao joj je on.

Ajde izvoli, ja sam problem, ajde reci, skloni se, ne unosi mi se u facu, ja od sebe pravim psihopatu. Da me nazivaju monstrumom od 17 godina, ja nisam ovakva, ti to prouzrokuješ u meni - vikala je Milica kroz suze.

Zadrugari su pogledali snimak razgovora Milane Šarac Mime i Nikole Grujića Gruje iz garderobera, gde otvoreno pričaju o svom odnosu nakon čega je ona plakala kao malo dete.

Ovo gledamo svaki dan, on to radi da bi nama izazvao reakcije. Ali ja nemam nikakvo mišljenje o njemu. Njegova žena ima zdravstvene probleme zbog njega, on važi za kockara, alkoholičara, ku*vara. Ovo je sve Viki rekla. On hoće karijeru, želi kadar, on sve laže, a ova devojka se zaljubila - rekao je Bane.

Rekla sam da su mu to godinama zamerali, da se kockao, čak je i on sam to priznao. Mislim d a je ovo predaleko otišlo i da mora ovo da se preseče, ako ne želi problem sebi da napravi. Niko nije vredan suza, on je čovek koji je radio na psihijatriji, pritom ima više godina od nje, tačno zna kako se ponaša. Ne treba sebi to da dozvoljava, treba da se sabere i da prekine sve ovo sa njim. On bude sa njom pa posle toga šalje pozdrave ženi. Mislim da se i ti lomiš i da si ti emotivno nestabilan. Videla sam da ona plače i to meni nije normalno da se toliko kida zbog nekoga ko nije iskren - govorila je Viktorija.

Ovo za bolest moje supruge je čista glupost, ona ima gastritis i to je sve - rekao je Gruja.

Dejan Dragojević se tokom sinoćne emisije "Gledanje klipova" totalno slomio nakon što je ispričao svoju tužnu priču iz perioda kada je prestao da priča sa svojom porodicom. On je u tom trenutku doživeo emotivni brodolom, a njegova bivša supruga Dalila Dragojević ga je sve vreme sa suzama u očima posmatrala. Dejan, nakon što je preplakao ostatak emisije, otišao je u garderober, gde je ušla Dalili koja nije mogla da gleda kako on plače te ga je pitala za zagrljaj, na šta joj je on odgovorio:

Nemoj molim te, nisam dobro - rekao joj je on i nastavio da plače.

Autor: N.Žugić