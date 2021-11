TRENUTNO TO NE BIH ČAČKALA, S OBZIROM NA TO DA UNUTRA IMAM ČETIRI TUMORA: Kija progovorila o svom zdravstvenom stanju, a evo šta je uradila sa STANOM u Turskoj!

Imala napornu godinu!

Pevačica i nekadašnja pobednica rijalitija ''Zadruga'' Kija Kockar ne krije da je iza sebe ostavila tešku godinu. Ona je otvorila dušu i iskreno pričala o izazovima s kojima se susrela, ali i o zdravstvenim problemima s kojima se lavovski bori.

- Nikada nisam razmišljala o tome da uradim grudi, možda se za to odlučim nakon porođaja ukoliko bude bilo potrebe. Trenutno to ne bih čačkala s obzirom na to da unutra imam četiri tumora - rekla je Kija koja ističe da joj je trenutno stanje stabilno.

- Kontrolišem i pratim situaciju, svi tumori su hvala bogu benigni, tako da je za sada sve pod kontrolom. Lekari su rekli da jednom godišnje dolazim na kontrole, što i radim - objasnila je pevačica, koja tvrdi da uprkos poslovnim uspesima koje niže, na polju ljubavi nema toliko sreće. Iako su je mediji povezivali sa Draškom Stanivukovićem, Kija kaže da je sa gradonačelnikom Banjaluke vezuje samo prijateljstvo.

- Nažalost, trenutno u mom životu ne postoji nijedan muškarac. Sa Draškom sam u kontaktu jer smo prijatelji. Tokom prethodne godine mi se desilo dosta loših stvari, a jedna od njih jeste upravo ta afera sa gradonačelnikom Banjaluke za kojeg pre povezivanja sa mnom niko nije znao. Iskreno, ja sam mislila da je cela ta hajka potekla od njega, ali on mi se kleo da nema nikakve veze s tim - rekla je Kija, i otkrila zbog čega je nedavno morala da stupi u kontakt i sa policijom.

- Nedavno su mi hakovali Instagram, to sam prijavila policiji, imam nekoliko neprijatelja tako da ne znam ko stoji iza toga - u svom stilu je rekla Kristina.

Kija se nedavno počastila skupocenom nekretninom u Turskoj, a sada je otkrila da stan na Bosforu izdaje kada ne boravi u njemu.

- Stan u Turskoj uveliko izdajem, to sam odmah organizovala preko jedne turske agencije. Uglavnom ga uzimaju Rusi - otkrila je ona.

Autor: M.K.