ŠOK PRIZNANJE ZORICE BRUNCLIK: U Novu godinu ulazim gola! A evo šta JEDINO ŽELI od Kemiša!

Progovorila i o detaljima iz svoje spavaće sobe.

Zorica Brunclik je na snimanje novogodišnjeg programa došla s mužem Miroljubom Aranđelovićem Kemišem. Brunclikova je bila odlično raspoložena, pa je progovorila i o detaljima iz svoje spavaće sobe.

Najpre nam je ispričala da joj suprug uopšte nije dosadio tokom pandemije koronavirusa i da su non-stop uživali zajedno.

- Napokon smo bili zajedno, stvarno smo svašta radili što rade dvoje. U pauzama tog što smo radili, bili smo malo i u studiju, na putovanja nismo išli zajedno već dve godine jer smo rizična grupa - rekla je na početku folk zvezda.

Ipak, sve je ostavila bez teksta kada nam je otkrila da u novogodišnjoj noći neće nositi crveni veš.

- Sujeverna jesam, ali u Novu godinu obično ulazim gola! Ne znam šta je tu smešno, ja se uopšte ne smejem. Gola sam! Uputstvo za upotrebu, kada se ugase kamere - istakla je Brunclikova.

Zorici, koja je već decenijama specifična po boji kose, kaže da joj u poslednje vreme veoma smeta i farbanje, ali da bi bila luda kada bi promenila boju.

- Moj frizer kad dođe da me farba, ponese i pidžamu. To traje četiri, pet sati. Ja onda izgubim živce, pa onda pravimo pauze, gde on mene animira na neki drugi način, pa kaže da moramo da završimo farbanje, jer ja ne smem da ga obrukam. To je njegov obraz, jer je moja glava - njegov trofej. Boju kose ne bih promenila, jer pobednički tim ne treba menjati, to samo ludaci rade - ubeđena je Zorica.

O sujeti na estradi i ljubomori nekih koleginica na nju i ne razmišlja.

- Dragana i ja smo velike zvezde i o sujeti kod kolega ne razmišljam. Ne bavim se drugima, isključivo se bavim sobom i onim što mi prija, a to je vrh karijere, kad dostignete to da vas baš briga šta drugi rade. Kalkulacije nemam, samo s Kemišem kalkulišem kako da od njega dobijem kreditnu karticu, koja nije samo zlatna - istakla je pevačica.

Autor: M.K.