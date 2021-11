TANJA I DRAŠKO ĆE DOBITI BEBU?! Šok tvrdnje o odnosu pevačice i gradonačelnika Banjaluke, a evo i šta im predstavlja veliki problem! (VIDEO)

Moraće da se usaglase!

U ''Vikend jutru'' sa Jovanom Jeremić na televiziji Pink polemisalo se o brojnim aktuelnim temama, a jedna od njih bila je i romansa pevačice Tanje Savić i gradonačelinika Banjaluke Draška Stanivukovića.

Tom prilikom astrolog Luna je iznela svoja predviđanja o njihovoj zajedničkoj budućnosti.

- Ona je sada u jednom nezavidnom položaju, njoj se u narednih nekoliko meseci život menja. Teško joj je da razreši mnoge stvari. Vidim neke papire vezano za decu, neka se ne opušta, to neće biti kraj - kaže astrolog i dodaje:

- Draško i Tanja jesu kompatibilni, prolaziće iste faze u životu. On je pod velikim problemima u odnosu na posao i ljubav, lažu ga i muljaju. Njemu za 10, 11 godina sledi veliki uspeh u poslu. On treba da se čuva zauzetih žena, slab je na žene i žene su slabe na njega. Ove faze će ga dovesti do toga da potpuno drugačije gleda na sebe, da ceni sebe na višem nivou. Velika hemija postoji, ali njima ne odgovara da se o tome javno piše. Mislim da su oni na putu ka tome da budu zajedno. Tanja će imati problem jer ona voli ljude, zabavu... Moraće da reše to i da bude po njegovom. Koliko god izgledao on vickast i drag, ima on tu oštrinu preko koje neće da prelazi - rekla je Luna i dodala:

- Tanja ima jako dobru intuciju i ne mora da prati Draška. Ona je toliko senzibilna, samo što ona to ne pokazuje. Bez obzira na njihov posao, oni emotivno reaguju jedno na drugog. Oboje za godinu i po, dve imaju mogućnost za dete, ali ne znam da li će to biti zajedničko dete ili će svako od njih dobiti po dete.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: M.K.