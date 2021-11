DEFINITIVNO KRAJ?! Nakon što je Gruja otkrio da postoji mogućnost da se RAZVEDE, njegova supruga se oglasila za Pink.rs, evo šta je imala da mu poruči!

Šok!

U toku emisije ''Pitanja novinara'' predstavnik portala Pink.rs novinar Darko Tanasijević postavio je Nikoli Grujić Gruji pitanje koje se ticalo njegove žene. Konkretnije, kako se ona oseća dok gleda njega, njegovo bitisanje u rijalitiju, kao i prisniji odnos sa Milanom Šarac Mimas.

Naime, Gruja je tom prilikom rekao kako je dovoljno povredio svoju ženu do sada i da ukoliko ona nije do sada nije zatražila zahtev za razvod braka, da će on porazgovarati sa njom kada napusti rijaliti i da će to on vrlo verovatno tražiti.

Kontaktirali smo Grujinu suprugu, kako bi nam prokomentarisala ovu suprugovu izjavu, koja je mnoge ostavila bez teksta. Ona je tom prilikom imala da kaže samo jedno:

Dosta sam do sada rekla, obavićemo razgovor kada bude izašao - kratko je rekla Grujina žena Ljilja za Pink.rs.

Autor: N.Žugić