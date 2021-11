TANJA SAVIĆ ĆE POLUDETI! Kija priznala da ju je zvao Draško Stanivuković: VRIŠTALA SAM NA NJEGA, REKAO JE DA ĆE OKAJATI GREHE!

Drama se nastavlja!

Kija Kockar progovorila je o svom odnosu sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, sa kojim je povezuju od letos, kada su zajedno uhvaćeni u Crnoj Gori.

Dodala je i da je imala okršaj sa gradonačelnikom Banjaluke, ali da joj je tokom telefonskog poziva priznao istinu, kao i da želi da okaje svoje grehe.

- On je moj pen pal, kao što je bio pre kad su se dopisivali iz daleka pismima. E tako i mi Beograd, Banjaluka. Ja sam vrištala na njega, on je rekao da će okajati grehe. On mi je konačno priznao celu istinu i zamolio me je da se raspitam odakle takve stvari novinarima odjednom - ispričala je Kija.

Autor: M.M.