'SVE NAŠE PROJEKTE SAM JA PLAĆALA' Ivana Selakov razvezala jezik o skandaloznoj svađi s Lukasom, nove detalje iznela u javnost

Nova runda obračuna nekadašnjih saradnika i prijatelja.

Ivana Selakov i Aca Lukas zaratili su na krv i nož, kada su nedavno snimili duetsku pesmu "Svatovi", čiji je spot sa Jutjuba brzo uklonjen. Usledio je javni obračun - međusobne prozivke i po koja uvreda, ali i prekid kako saradnje, tako i prijateljstva.

Pevačica se oglasila tada, putem javnog saopštenja na Instagramu, a sada je otvorila dušu prilikom jednog TV gostovanja i ponovila da dogovor nije ispoštovan, ali i otkrila nove detalje, poput onog da je sve obaveze oko njihovih dosadašnjih saradnji preuzimala na sebe.

- Postojao je dogovor sa njegovim producentom. Ja sam svoju stranu dogovora ispunila, poštovala maksimalno, kao i do sada. Uostalom, ne bi došlo do četvrte saradnje da nije sve do sad bilo ispoštovano i uspešno. Lukas i ja smo uvek bili u jako dobrim odnosima, poštovala sam ga kao muzičara, pre svega. Na kraju krajeva, koliko je on mene poštovao kao muzičara i osobu, dokazuje i to što je od svih svojih kolega pozvao mene da pevam na njegovoj promociji - rekla je u jednoj emisiji Ivana, a potom dodala:

To je bio jedan korektan odnos. Ovoga puta imali smo dogovor, jer kad imate duet neki dogovor mora da postoji, na primer ko će da plati pesmu, ko će da plati spot a ja sam, kao i uvek, sve preuzela na sebe. Postojao je neki dogovor kog dana će biti premijera, gde će i koliko sati početi promocija pesme, bilo je sve dogovoreno i satnica i vreme i gde će biti prezentovana pesma i sve je bilo dobro do trenutka kada dogovor od strane producenta nije ispoštovan, tu je nastao haos.

Ivana je precizirala koji deo dogovora sa Lukasom i njegovim menadžerom nije ispoštovan.

Pustili su pesmu tri dana ranije bez mog znanja, i to na neki Jutjub kanal koji nije bio dogovoren. Znate, kada se dogovorite nešto sa nekim usmeno, mislim, imam i pismeno, dopisivali smo se... Ja jako volim da sve bude precizno. Jako sam ozbiljna kada je posao u pitanju i ne volim kada se neki dogovor ne ispoštuje i baš sam se osećala bezveze. Žao mi je što je publika ostala uskraćena za jednu lepu pesmu i spot - rekla je Ivana.

- Posle toga sam bila jako razočarana. Po prvi put sam na svojoj koži osetila neko užasno nedžentlmensko ponašanje od strane muškaraca. Ja nijednu ružnu reč nisam rekla. Telefon mi je zvonio non stop, trudila sam se da odgovorim novinarima, ali da maksimalno budem kulturna, korektna i da objasnim da pesme neće biti - ispričala je Ivana u pomenutoj emisiji i priznala da se nije čula sa Acom:

