LUKAS VAN SEBE ZBOG AFERE SA SANJOM GRUJIĆ! Progovorio o SVAĐI sa Ivanom Selakov, pa potpuno ŠOKIRAO: RECITE SVIM RIJALITI UČESNICAMA DA IMAM SIDU!

Revoltiran!

Aca Lukas poznat je po svojim aferama iz sa zgodnim cicama. Ovoga puta iz "Zadruge 5" oglasila se atraktivna Sanja Grujić, koja tvrdi da je letos imala nezaboravnu avanturu sa popularnim muzičarem na Crnogorskom primorju.

- Aca Lukas vozi plavi "porše". Dok smo se mi družili, to je vozio. A mislim da on i nema dozvolu. Kad ima vozača, onda ga on vozi nekim džipom. Jednu noć smo se toliko napili, odvalili smo se. Bože, kako je mene bog sačuvao da nisam poginula. Tamo po Crnoj Gori smo divljali. On ubijen... Bili smo pijani. Izgubila sam kompas o vremenu. Bilo je jutro, a ja u haljinici, a ljudi doručkuju u restoranu, a meni sve otvoreno, haljina puca, pa šminka se razmazala, a cik zore - prepričala je ona.

Mediji su bili na snimanju Lukasovog novog spota za pesmu ''Nedelja'' koju je posvetio pokojnom kolegi Džeju Ramadanovskom. Tom prilikom otkrio je da li je imao aferu sa Sanjom Grujić: - Jeste, kako da ne?! Više mi je muka da me svaka šuša stavlja u usta i na televiziji i ovako privatno. Ne znam više sa kojom nisam bio. Poznata, nepoznata, ovakva - onakva, starleta, pevačica, igračica, sve sam, da izvinete, prevrnuo. Bar da je to tako. Lepo ću da objavim da imam sidu i da vidimo koja će onda da se oglasi da je bila sa mnom. E, ajde da vidimo! Pa dokle više da mi ljudi šalju snimke, te sam sa ovom ovako, te sa onom onako. Mislim, da jesam Alen Delon, ali nisam, bio bih sa svim tim ženama koje se same hvale. Umesto što lažu i koriste moje ime, bolje im je da ćute. Verovatno se kače za mene zato što nisam popularan. Da sam žensko, nikad se ne bih kačio za Acu Lukasa. Ja im ništa ne radim, ali se i ne branim - ne prihvatam sve ponude, nisam baš tako lak muškarac - kaže Vuksanović.

Progovorio o Ivani Selakov

Aca Lukas osvrnuo se i na to što je Ivana Selakov izjavila za medije da bi volela da se čuje sa njim. - Ja se sa Ivanom nisam posvađao. Desilo se to što se desilo. Nismo se čuli ni kada smo sarađivali. Ne osećam ja da smo mi u nekim lošim odnosima - objasnio je Lukas.

Autor: M.M.