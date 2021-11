SHVATILI SU DA SU JEDNO ZA DRUGO! Ksenija Knežević otkrila sve detalje POMIRENJA sa bivšim, dugogodišnjim dečkom! POČELI I DA ŽIVE ZAJEDNO! (VIDEO)

Otvorila dušu!

Autor i voditelj emisije ''Amidži šou'' Ognjen Amidžić ovog utorka ugostio je u studiju članice grupe Hurricane - Kseniju Knežević, Sanju Vučić i Ivanu Nikolić, kao i repera Davida Ljubenovića - De Vita.

Ksenija je tom prilikom govorila o pomirenju sa bivšim dečkom Nikolom, te je priznala i da su otpočeli zajednički život.

- Shvatili smo da je to - to i sada živimo zajedno. Moj Nikola i ja smo i dalje zajedno. Shvatili sam da smo jedno za drugo. Šest godina smo zajedno. Živimo zajedno moj dugogodišnji dečko i ja. On je arhitekta po struci i napravio nam je kuću, rešili smo da se uselimo. Nikola je Tijanin drug i kida kako kuva. To je to.

Autor: M.K.