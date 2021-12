NISAM MOGAO DA PADNEM UZ TAKVU ŽENU: Ša priznao sa kim je prolazio kroz AGONIJU posle Tare, pa opleo po Dragojevićima!

Razvezao jezik!

Nenad Aleksić Ša progovorio je o svom privatnom životu, rijalitiju, Tari Simov i ljubavnim parovima iz "Zadruge".

Reper je otkrio kako se sada oseća posle svega.

- Izdešavalo se sve i svašta, ali ja pamtim samo lepe stvari - priča Ša i dodaje da li i dalje voli Taru Simov, bivšu devojku s kojom je tada prevario bivšu ženu.

- Ne na način na koji sam je voleo, ali na drugi da. Mogu reći da je bila zrelija za svoje godine, ali i dalje mlada. Meni to nije pravilo problem, ni njoj, ali ljudi, antifanovi, uticali su na to. Ja sam stariji, ali se ponašam drugačije, ne ponašam se i ne izgledam kao neko ko ima 41 godinu, njoj treba zreliji muškarac - kaže reper i nastavlja o Dalili i Dejanu Dragojević.

- Dalila je smejurija, Dejan je okej, ali svi kao da se igraju rijalitija, na kraju će Dalila i Dejan da budu zajedno, to je sto posto. Maja je sa Carem ušla u priču zbog rijalitija, to je Maja, ona voli Janjuša - rekao je on i dodao da se ne poistovećuje sa njima:

- Niti je Dejan sličan meni, niti je Dalila slična Tari, naša priča bila je iskrenija, nije mi to to. Igranje rijalitija na silu, meni nisu zanimljivi, treba nešto novo da se desi.

On je otkrio da ga Tara nije "omađijala" kao i da je kroz svu muku prošao sa sestrom:

- Ma, jok. Nije meni niko vračao, sav taj pritisak, ta osuda me polupala. Bez ijednog leka, psihijatra, došao sam sebi, to govori koliko sam jak. Trebalo mi je par meseci, neko bi završio u ludnici. Sestra je bila uz mene sve vreme, ona je moja snaga. Kroz sve smo prošli zajedno, uz takvu ženu ne možeš da padneš, sada imate pravog Nenada.

Autor: M.M.