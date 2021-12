PRIJATELJI UBIJENE JUTJUBERKE VAN SEBE! Potresnim poruka se opraštaju od drugarice, a ove reči će vas NAJEŽITI!

Tragedija!

Srpska influenserka Kristina Kika Đukić, navodno je izvršila samoubistvo, a javnost je o tome obavestila njena prijateljica, influenserka Laura Tešanović.

Na njenom zvaničnom Instagram nalogu osvanulo je obaveštenje da je Kika preminula u sredu, 8.12. 2021. u večernjim satima.

Kika Đukić bila je srpska gejmerka, jutjuberka i influenserka čiji „Ju Tjub“ („You Tube“) kanal „K1KA“ u oktobru 2019. godine broji oko 639 hiljada pretplatnika. Rođena je 25. jula 2000. godine u Beogradu.

- Obaveštenje: na našu veliku žalost moram da vas obavestim da Kika više nije sa nama. Želim ovim putem da izjavim saučešće njenoj porodici i svim ljudima koji su je voleli i poznavali... Volim te, Kiko, zauvek, počivaj u miru - stoji na Instagram nalogu Kikine prijateljice.

Sudeći po Laurinoj prethodnoj objavi na kojoj je ostavila brojeve za kontakt za prevenciju samoubistva, Kika je izvršila samoubistvo.

Miloš je otkrio da se sumnja na samoubistvo:

- Najviše bih voleo da ovo i jeste glupa šala ili prenk, ali nije. Situacija je ozbiljna i ne mogu svima da odgovorim trenutno, sumnja se na samoubistvo, i ne mogu više ništa da pišem - otkrio je influenser.

Premda su češće dečaci njenih godina igrali igrice, Kika je pokazala da i devojčice mogu da budu vrlo uspešne u tome. Zato je u martu 2015. godine pokrenula svoj „Ju Tjub“ kanal „K1KA“ na kome je svakog dana postavljala klipove na kojima igra popularni „Minecraft“. S obzirom na to da je u to vreme bila jedan od retkih ženskih igrača koji uživaju u toj igrici, za samo desetak dana sakupila više od hiljadu pretplatnika. Iz dana u dan je postavljala nove sadržaje, pa je njen kanal postao jedan od najbrže rastućih domaćih kanala na „Ju Tjubu“.

Kristina Đukić je rođena 2000. godine u Beogradu. U rodnom gradu je završila osnovnu školu, a pošto nije bila odličan đak i nije imala dovoljno bodova da u prvom krugu upiše srednju školu koju je želela, majka ju je upisala u srednju železničku školu. Kako je u jednom videu ispričala, prvi dan je umesto u Železničku otišla u Elektrotehničku školu „Rade Končar“. Rukovodstvo škole je posle prvog časa došlo do zaključka da je nema ni na jednom spisku, te su je uputili u Železničku koja je udaljena dvestotinjak metara od te škole. Upisana je u razred mašinovođa, ali se tu nije dugo zadržala nego se „prebacila“ u trgovačku školu.

U istoj ispovesti je svojim pratiocima priznala da su je svi ispočetka znali kao devojku koja je „promašila“ školu, a potom i po tome što je jutjuberka i gejmerka. Kako je jednom prilikom kazala odličan je đak, ali i da ima dovoljno vremena da se posveti snimanju klipova za „Ju Tjub“. Preko „Minecrafta“ do najbrže rastućeg kanala na Balkanu, stoji u njenoj biografiji na biografija.org.

Pre svog prvog klipa snimala je sa drugaricom Kejti, ali je došlo do nesporazuma među njima, te je odlučila da „Ju Tjub“ karijeru gradi sama. Najveća podrška su joj bile majka i sestra. Mama Nataša joj je kupila svu opremu koja joj je bila neophodna da počne da snima, dok je sestra Ivana na početku pregledala sve klipove, pre nego što ih objavi na svom kanalu, davala joj je savete i slično.

„Strimujući“ igrice Kika je vrlo brzo stekla veliku popularnost među drugim igračima. Bila je jedna od prvih devojčica koje „strimuju“ dok igraju igrice, pa je bilo podeljenih mišljenja. Dok su neki podržavali njenu hrabrost, drugi nisu blagonaklono gledali na to što devojčica igra igrice namenjene dečacima. Do prvih hiljadu pretplatnika je stigla za samo mesec dana, dok ju je godinu dana kasnije pratilo skoro 50 hiljada korisnika „Ju Tjuba“ sa prostora cele bivše Jugoslavije. Bilo je neobično to što devojčica igra igrice i takav sadržaj objavljuje na toj platformi, te je kanal „K1KA“ postao jedan od najbrže rastućih na Balkanu. Svoje pratioce zvala je „mackenzi“, a pored „Ju Tjuba“, ima „armiju“ fanova i na društvenim mrežama.

Iako je uživala veliku popularnost među mlađim korisnicima „Ju Tjuba“ i društvenih mreža, Kristinu Đukić je upoznala i šira javnost tokom tzv. „drame“ između nje i jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase.

Autor: M.M.