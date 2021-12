I ON JE BIO ŽRTVA NASILJA NA INTERNETU! Sloba Radanović se oglasio povodom smrti popularne influenserke, pa progovorio o LIČNOM ISKUSTVU! (FOTO)

Svi su ujedinjeni da ovakvoj vrsti nasilja mora da se stane na put.

Cela Srbija je potresena vešću da je mlada jutjuberka Kristina Kika Đukić izvršila samoubistvo u svojoj 21. godini i to, kako se pretpostavlja, zbog psihičkog nasilja koje je trpela na internetu.

Svi se opraštaju od nje, ali su mnogi progovorili o sličnim iskustvima koja su imali kada je reč o internet nasilju. Jedan od njih je i Sloba Radanović, pevač i učesnik prve sezone "Zadruge".

Poznati pevač je na svom Instagram nalogu obajvio tri storija gde je progovorio o čitavom slučaju.

- Ova devojka je odlučila da sebi oduzme život. Zašto? Trpela je internet nasilje. To je danas najaktivniji, najučestaliji, ali i najkukavičkiji vid nasilja od svih, jer svaka šuša daje sebi za pravo da ti napiše bilo šta, a da za to ni na koji način ne odgovara, da čak ne znaš ni ko je, da ga bar razvališ kao govno malo, koje samo to zaslužuju, jer te osobe da imaju mogućnost, pišale bi po ljudima. Danas svako napravi 100 lažnih profila, preti, psuje, pljuje i sve ostalo što ne bi smeo uživo. A na to nadležni organi ne obraćaju pažnju, a to znam i iz ličnog primera - napisao je između ostalog pevač.

Potom je objavio stori na kojem se nalazi slika pokojne Kristine, gde je napisao: "Počivaj u miru", a potom je objasnio i svoj slučaj.

- Ja sam u policijsku stanicu odneo pre više od godinu dana usb sa preko 500 dokaza - skrinšotova, poruka pretnji, uvredljivih poruka, prostačkih poruka, fotomontaža, itd. I do dana današnjeg me niko nije kontaktirao, a to sve piše pet poremećenih osoba sa 50 lažnih profila. Ja se sigurno ne bojim tih smradova, niti mi te njihove gadosti preterano znače, ali te osobe hodaju ulicom i ko zna na šta su sve spremne, prolaze nekažnjeno, zahvaljujući vama - zaključuje Radanović u okviru svojih objava na društvenoj mreži Instagram.

