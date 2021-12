'FRAN NIJE MOJ ZET!' Mile Kitić progovorio o Eleninom odnosu sa Pujasom, evo da li bi ga prihvatio! A onda otkrio sve o Martinom boravku u Dominikani!

Ovo je sve zanimalo!

Uprkos brojnim spekulacijama i gradskim pričama da se razvode, poznati par Mile Kitić i Marta Savić uživaju u ljubavi, čak i kad su udaljeni. Razlog za harmoničan odnos je to što imaju "slobodan brak", te oboje mogu da rade šta žele, pa i da imaju partnere sa strane. To je pevač otkrio u intervjuu, ali i koji su njegovi uslovi u celoj toj priči.

- Mnogo se pisalo o razvodu, svađama, ali od toga nema ništa. Stvarno nemamo tih problema. Ja sam se u nekim godinama malo i zezao po nastupima, ali ona tačno zna dokle ja idem. Marta me razume, pomaže mi u karijeri - počeo je pevač.

Da li je istina da imate slobodan brak i da imate partnere sa strane?

- Tačno je. Ako je to potreba njoj ili meni, što da ne? To je okej, samo da ne radi to preda mnom (smeh). Ne znam da li je Marta praktikovala to, a ja... Ne pita ona mene za to, ni ja nju. Radim šta hoću, Marta isto.

Marta se praktično preselila u Dominikanu. Zašto vi nijednom niste tamo otišli?

- Ja vikendom radim, čak i za vreme korone, pa ne stižem. Nikad nisam radio kao ovo leto, 24 dana zaredom. Mi smo u Dominikani krajem prošle godine kupili jedan apartman, a otići ću tamo u februaru, kad budem uzeo odmor. Marta me čeka.

Ne plašite se da će tamo upoznati nekog muškarca, recimo crnca?

- Ma kakav crnac, jedan je Mile. Ne postoji takav crnac kakav je Mile!

Da li ste usamljeni u tako velikoj kući, s obzirom na to da su vam ćerka i supruga na drugom kontinentu?

- Ma kakvi usamljen! Glavni sam u kući! Mogu reći da nije loše. Kad su one tu, neka mi je obaveza. Treba ovo jednoj, pa ono drugoj... Njima je tamo dobro, čujemo se svaki dan. Sunčaju se, kupaju. I meni je dobro, ali neće to potrajati. Elena se uskoro vraća u Beograd.

- Ulažem koliko sam u mogućnosti. Zašto ne? Nemam drugih investicija u životu osim nje. To mi nije nikakav problem. Dobro je da još uvek radim i zarađujem. Mada, Elena je počela da nastupa u poslednjih godinu dana, ali bira gde peva, ide gde joj je fino. Ode u Cirih, odradi, pa ostane još tri-četiri dana tamo. Potroši više nego što zaradi (smeh). Normalno je da ulažem u njene pesme i spotove. Verujem u njen uspeh.

Kako komentarišete Elenin ljubavni život? Često je povezuju s muškarcima iz javnog sveta. Da li ste upoznali nekog od njih?

- Mene je Elena upoznala samo sa jednim momkom, ja se ne petljam u to. Imala je jednog dečka iz Nemačke, a kad je dolazio u Beograd, upoznao sam ga. A ove ostale ne dovodi kući. A i ako ih dovodi, otkud ja znam s kim je ona u kakvoj vezi.

Da li ste upoznali zeta Frana Pujasa. Smetaju li vam njegove tetovaže i to što je bio u zatvoru?

- Fran nije meni zet. Ako bude i ako je to njen izbor, nikakav problem. Nismo se upoznali, video sam ga samo na televiziji. Njegov izgled je njegov izraz, nemam ja pravo da govorim ni dobro ni loše. Šta ja tu mogu?! Možda se moja žena nekome nije sviđala... Bitno mi je samo da ne bude neki problematičan tip, da je ne maltretira.

Autor: M.K.