JOVANA JEREMIĆ ZAGRMELA U MINI HALJINI! Voditeljka blista pred kamerama, istakla sve atribute! (FOTO)

Ovog jutra svi pogledi uprti su u nju!

Voditeljka Jovana Jeremić privlači veliku pažnju javnosti, kako svojim stavovima, tako i izgledom, koji je uglavnom u poslednje vreme provokativan.

Naime, ona za svaku emisiju odabere drugačiju odevnu kombinaciju, ali na taj način i zagolica maštu jačem polu.

Voditeljka se ovog jutra pojavila u kratkoj haljini koja je istakla njene noge i butine, ali i dekolte. Jovana je uz to imala i providne salonke.

Podsetimo, Jovana Jeremić nedavno je potvrdila da se razvodi od Vojislava Miloševića sa kojim ima ćerku. Ona je istakla da su se sporazomno dogovorili da se raziđu, ali i da neće doći do podele imovine, s obzirom na to da su gradili svoj odnos tako da ukoliko dođe do razvoda, ne bude problema.

Autor: M.K.