HAOS ZBOG LJUBOMORE! Car posumnjao da je Maja otišla do Čorbe, ona ga NAPALA, nastao KARAMBOL! (VIDEO)

Tenzija dostigla vrhunac!

Maja Marinković je sredila frizuru, otišla do Bele kuće da nađe Filipa Cara, pa je otišla do sobe za izolaciju, gde je on izgoreo od besa.

Čemu se smeškaš? Jesi bila u kući? - pitao je Car.

Tražila sam te, ušla u kuću, otvorila vrata sobe, progvirila i videla da te nema - rekla je Maja.

Jao, folirantu. Što me nisi tražila u izolaciji? - pitao je Car.

Rekao si da praviš jaja - pravdala se Maja.

Pusti me da spavam - naljutio se Filip.

Hoću da te grlim - nastavila je Marinkovićeva.

Neću, pusti me da spavam. Ne lomi mi prste, slomiću ti ruku - govorio je on.

Ti si bolestan, koje su ti to fore? - nadovezala se ona.

Zatim je nastao karambol.

Nemoj da mi guraš prste u uši. Kako mi smradulja gura pst u uši. Dosta lupanja i grebanja, dosta! Dosta! Raskomadaću te nasred izolacije - pobesneo je Car.

Ti se meni dereš što sam ušla u kuću, a rekao si da ideš da spremaš viršle i jaja - urlala je Maja.

Što me nisi prvo tražila u izolaciji? - nastavio je da gori Filip.

Nisam ni ušla u sobu! - pravdala se Marinkovićeva.

Car se okrenuo i legao da spava.

Autor: M. P.