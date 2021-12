Ovo se nije očekivalo!

Nedelja veče, na kanalu Pink televizije, rezervisana je za još jedno ''Izbacivanje'' iz ''Zadruge'' u nizu. Naime, ovonedeljni vođa Sale Luks, kojeg je imenovala, sada već bivša zadrugarka Lorna Pratnemer, za svoje potrčke odabrao je Maju Marinković i Marka Janjuševića Janjuša. Na nominacijama, Maja je nakupila više glasova zadrugara za izbacivanje, dok je od strane publike nominovan Petar Vasić.

Dušica Jakovljević je, uz pomoć svog kolege, voditelja i novinara Darka Tanasijevića, ugostila Radomira Marinkovića Takija, oca nominovane zadrugarke Maje Marinković.

Veče je započeto razgovorom Marka Đedovića i Filipa Cara u kom je Marko otkrio Filipu da je on bio Dalilino svetlo na kraju tunela.

Teško joj je jer je ona tu videla svetlo na kraju tunela, kao neki spas - rekao je Đedović.

Ona nije ispunila moje neke zahteve - dodao je Car.

Ne može, ovde je tako, veliki pritisak, polupsihotična stanja, teorija zavere... Imaš i ti taj momenat jer ti je Mina isprala mozak, oboje ste usrani. Nikada ona ne bi uradila to što jeste da nije bila sigurna da si ti njeno svetlo na kraju tunela, ali okolnosti su vas prevarile - nastavio je Marko.

Taki je na samom početku emisije progovorio o potencijalnoj trudnoći Maje sa Carem, pa je pred milionskim auditorijumom koji je pratio sinoćnu emisiju, poneo i pokazao papire koji dokazuju da je njegova ćerka abortirala.

Daleko bilo, ja mislim da će Maja završiti sa rijalitijem. Ona je nedavno imala abortus. Ona ima veliki stres zbog toga, išli smo kod psihologa - rekao je Taki pa pokazao papire koji dokazuju da je Maja išla na abortus.

Taki je u nastavku progovorio o odnosu Dalile i Maje, pa otkrio da li će se Dragojevićka pomiriti sa Carem.

Nekoliko puta je rekla Dalila da ne bi ponovo bila sa Carem, da li ti deluje kao da joj Maja veruje? Da li joj ti veruješ? - pitala je voditeljka.

Ne veruje joj Maja ništa, a ne verujem ni ja u to. Ali mislim da će se do kraja godine Dalila pomiriti sa Dejanom. On nju voli i to se vidi, a ona je shvatila da je pogrešila. Ona se jeste zaljubila, ali bi se vratila Dejanu. Nema više igru u kući i gubi tolo pod nogama - odgovorio je Taki.

Prva zadrugarka koju je Darko Tanasijević ugostio u Šiša baru i koja je bila spremna da otvori dušu vezano za sva aktuelna dešavanja u prethodnoj nedelji, bila je Dalila Dragojević.

On je pričao kada smo bili kod Ognjena da sam ja njega peckala, a on izvređa sve najgore i kaže da vređe ljude kojima prema kojima nije ravnodušan. On se drži odnosa sa Majom jer nije siguran šta želi. On može da uradi i Maji ono što je uradio meni. Koji je on manipulator, ja ne mogu da verujem. Meni nije normalno da on krivi ljude koji su ovde, kako su oni krivi što smo mi pukli, a on je sam kriv za to. On se bre uplašio od svega, a neke priče koje su unesene njemu su smetale. Meni je zamereo sitnice, a ja čista ušla u vezu sa njim, a sada mu ne smeta što je u vezi sa Majom koja je imala nešto sa četiri muškarca u kući. On je meni zamerao komunikaciju sa Karićem, a Maja hvali Črobu, Mensura pa čak i Janjuša. Ja sam odlučila da ih ne konstatujem. Ne zanimaju me njegovi pogledi, a u tim pogledeima. on priča da nije ravnodušan prema meni, i ja to i vidim i osetim- rekla je Dalila.

Obavili smo taj razgovor, kad tad bi došlo do toga. Kad sve zbrojiš ipak sam ja bila sa njim pet godina i sve smo zajedno gradili, a sve se tako završilo. Nemam još uvek snage da pričam sa njim na tu temu. Skrene mi misli i ja tada upadnem u depresiju, ali ume da me vrati na neki period koji je bio lep i onda se ja ne smejem. Kada nominuje, vidim da ne vređa ljude ali može da ih spusti, drago mi je kada vidim da je dobro. Danas mu je teško, jer je nedelja i ne voli nedelju jer smo se uvek posebno radovali prvom snegu, ukrašavali našu kuću, trudili se da nam bude lepo. Još jedan razlog je što je kao mali išao kod svoje bake na nedeljni ručak, a godinama nije bio, ali ne bih sada to komentarisala. Imam nekada osećaj kao da i dalje smem da mu prebacim nešto, kao da je on mene povredio a ne ja njega. Samu sebe iznenadim. Eto juče, kada je nosio džakove ovim novim devojkama, ja sam poludela i rekla sam mu to. Naravno da mi je rekao da nemam prava na to i u pravu je. Sama sam se začudila odakle mi to, stvarno nisam normalna. U više navrata kada on meni želi da pomogne njemu taj njegov čopor ne dozvoljava to, Sandra, Đedović, Ana Apasojević. Meni nije jasno recimo to Đedovićevo ponašanje, ne znam čemu sve to. Nikada o njegovom životu nismo imali prilike da čujemo ništa, a sve ume da komentariše. To je taj krug ljudi koji kao da su zaljubljeni u njega, pa mu ne dozvoljavaju da bude realan, oni ne mogu da mu budu iskreni prijatelji. Đedović koji vređa moje roditelje, a znam koliko oni vole Dejana i dalje, ne mogu da budu pravi prijatelji. Zbog toga je Dejan i rekao da će ostaviti njih zbog mene... - nastavila je Dalila.

Ono što je mnoge ostavilo bez teksta, jeste to što je Taki opravdao sve fizičke obračune između Maje i Cara, a razlog za koji on smatra da je dovoljan da opravda sve to, jeste strast.

Prešla mu je Maja preko mnogih stvari? - pitala je voditeljka.

Jeste, oni su dosta slični. Ovo je rijaliti, mislim da su sve to reči iz afekta. Sve im se to dešava iz strasti, velika je to strast. Oni su prosto takvi. Evo, juče me zovu da nešto prokomentarišem, ja upalim televizor i vidim kako se grle, to je kod njih tako - naveo je Majin otac.

Darko je sledećeg ugostio Dejana Dragojevića, koji je u svom intervjuu otkrio da li bi se pomirio sa svojom, sada već bivšom suprugom, Dalilom Dragojević.

Smatram da se dešavaju neke stvari koje se kriju po strani, a loše su po mene, a sa druge strane se dešavaju šta Dalila i Car žele. Čujem da se on raspituje za Dalilu, Đedoviću je izletelo, ali ne znam tačno šta, Vidi se da Car želi Dalilum on jedno govori a drugo traži. Ona ima neke čudne rekacije, sinoć mi je zamerila što sam nosio džakove, i ja se osetim kao da ja grešim i ne mogu da se opustim upošte ni za šta. Labilan sam jako, i meni deluje kao da se poigrava sa mnom. Nije mi jasno što ona meni zamera neke stvari,a ona je napravila grešku - rekao je Dejan.

Šta tebe trenutno boli ? - upitao je Darko.

Sve me boli. Ona meni pravi lažnu nadu, sa druge strane plače verovatno zbog njega, a to meni nije normlano - rekao je Dejan pa otkrio da li bi se pomirio sa Dalilom.

Sada ne, ali labilan sam, i onda vidim da je ona okrenuta ka Filipu. Ja nisam plan B, C, ja sam plan A. Sa druge strane nadam se da ću joj pomoći kao plan B. Dokle god vidim nju takvu, ja ne mogu da budem hladan - rekao je Dejan,

Nakon što je Dejan završio svoj intervju, vratili su se ponovo u studio. Tom prilikom, Taki je otkrio da mu se usred emisije javio Bora Santana koji je obelodanio istinu o odnosu između Maje i Čorbe, o kom se spekuliše već dva dana unazad.

Hoćeš li reći da si dobio novu informaciju? - pitala je voditeljka.

Sad me je Bora Santana pozvao, pozdrav za njega i Milicu. Rekao je, potvrdio je lično da je i Maja pitala kao i Čorba, da međusobno uđu u kontakt. Sam je sve o sebi rekao, rekao je da je džukac, Bora je ušao u oldtajmeru a on u kutiji za televizor. Da mu nije Maje, znaš li kada bi ušao ovde, i dalje bi pevao za desetoro ljudi - odgovorio je Taki.

Naredni koji je zauzeo mesto na crvenoj garnituri u Šiša baru, bio je Milan Janković Čorba.

Za sada su me svi lepo prihvatili, osim Maje i Cara. Oni su bili baš iznenađenji, a Filip se nasmejao, on se potrudio da ispadne drugačiji kada sam bio van. Car ume da prikrije svoje emocije, a Maja je prikrivala svoj osmeh dok je komunicirala sa mnom. Ona je pokušavala više puta da stupi u kontakt sa mnom, što preko šminkerke, što preko Bore Sanatane. Ja nemam emocijem prema njoj, ja nisam ni šmeker što se to desilo. Moja porodica je prihvatila Maju, jer su ljudi koji sa osmehom prihvaaju svie koji se druže sa mnom - rekao je Čorba, pa je prokomentarisao Cara:

On je lažov koji je pričao da je mene šamarao, a to je laž, on je kompleksaš. on je sve napao posle mog ulaska. a nije imao razloga za tim - dodao je Čorba.

Dušica Jakovljević, nakon razgovora Čorbe sa Darkom Tanasijevićem u Šiša baru, obratila se svom gostu kako bi prokomentarisao navedeni intervju.

Šta kažeš na ovo što je Čorba ispričao? - pitala je voditeljka.

Nebitan lik totalno, potrčko Kristijana Golubovića, mog prijatelja. Priča neistinu, pokazao sam ti poruke. Maja je ušla totalno spremna, šta god da Maja kaže ja odmah pustim. Teodora je lepa devojčica, logično je da je voli. Ne bavim se Čorbom, ko zna možda je u međuvremenu bila još neka 'Maja' u tom odnosu, ne bih da komentarišem, koga još on zanima - naveo je Marinković.

U Šiša bar je došao Filip Car, koji je sa Darkom Tanasijevićem porazgovarao o svim novonastalim situacijama u Beloj kući.

Kako ocenjuješ Čorbin odnos sinoć prema Maji i sve što je rekao vezano za nju? - pitao je Darko.

To sa Majom, ništa nije bilo korektno sa njegove strane, ali ja se ne bih tu mnogo mešao kao što se ne mešam ni u odnos njen sa Janjušem. Pa ako pogreši prema meni to je nešto drugo. Nepoverljiv sam prema celoj priči i mnoge mi stvari nisu jasne, ali nemam mnogo prava da zameram jer sam ja ispao neispravan. Napravio sam ovde šta sam napravio i onda ne mnogu njoj ništa da zameram. Mislim da je više iz kompleksa uradila to sa Čorbom. Bio sam prisutan kada je on probao da dođe do nje preko Bore, pa joj se skupilo sve to sa mnom i onda je uradila to - govorio je Car.

Pričao si danas sa Markom Đedovićem danas, kako se osećaš nakon razgovora sa njim i da li si možda malo otvorio vidike? - nastavio je Darko.

Volim da pričam sa njim, jer ja kada sam u vezi totalno sam sluđen, kao da imam neku drugu percepciju i ne vidim realno stvari. Mogu samo da tvrdim da su njih dvoje jako čudni ljudi i neobični. Od samog starta su mi bili enigma, ali sam se prepustio u to. Tvrdio sam da je Dejan bolji čovek od Dalile, ali kada se malo zamislim... Na početku je bila drugačija, nije bila tako bezobrazna, loša i podla. Sada, posle svega ispada da je Dejan bio potpuno kontradiktoran. Svašta mi je pričao, ispadalo je da loša i po njega i po mene i po okolinu, a sada kao da je dobra za njega. Sad izgleda kao da mu niko nije potreban, samo ona. Čini mi se da će društvo u kući kao i porodicu o kojoj je pričao polako odstraniti, iako mu ona to nije tražila. Dejan nikada nije rekao da nju ne voli, ali je govorio da nikada ne želi više biti sa njom. Ispada da je sada Dalila u pravu, da je sve to pričao samo da bi je odvojio od mene. Shvatam zašto je njegova porodica bila protiv nje, isto razumem zašto je njena porodica bila za njega. Ne znam, čudni su, drugačiji i mutni - govorio je Filip.

Martina Petrović, pričala je sa Dalilom Dragojević neko vreme i u vrlo bliskom razgovoru, otvorila joj dušu o detaljima iz njenog života pre ulaska u Zadrugu. Posle svega čini se da su postale drugarice i da je Dragojevićka prihvatila zadrugarku, što je potvrdilo i to što joj je u jednom momentu ležala u krilu. Nešto kasnije, ona se vratila u Pab, gde je sela sa Dragojevićem i razgovarala ponovo o nekim detaljima iz njenog života pre rijalitija. Petrovićeva se smeškala sa Dejanom i prihvatila njegovo flertovanje iako je pre samo nekog vremena bila bliska sa Dalilom.

U Šiša bar je došao Marko Đedović, koji je sa Darkom Tanasijevićem porazgovarao o svim novonastalim situacijama u Beloj kući.

Marko, šta se ovo dešava? U poslednje vreme si promenio utiske i mišljenje o Dejanu i Dalili. Pričao si i sa Carem danas? - govorio je Tanasijević.

Toliki se preokreti dešavaju, normalno da ću da promenim mišljenje. Car i ja smo se totalno spontano ubacili u priču, pitao me je šta je bilo dok je spavao u situaciji, raspitivao se za Dalilu. Naveo je za najsamouvereniju osobu u kući, pa ga je zanimalo šta se desilo... Rekao je da mu je izvrnula mozak i tako je to krenulo. Kada je ona prošla, očima mi je pokazao na nju. Nakon tog razogovora su mi mnoge stvari postale jasne. Sinoć je poželeo da se malo odvoji od Maje, na neki tri četiri sata. Analizirali smo situaciju Dejana i Dalile, jer sada Dejan krči put prema njoj i bukvalno samo fali da ga ona poljubi i da se pomire. Sve ovo što se dešava, potvrdilo je da je on uvek samoinicijativno isključivao sve ljude iz svog života, jer je tako odstranio nas. Nisam ja šišarka, on je sve uradio jer ne može da sluša istinu, a i da bi mogao da bude sa njom ponovo. Ona sve što radi sa Dejanom je u inat Filipu i kako bi ga pravila ljubomornim. Dejan sam ide za njom, pa i u tu pušionicu ide za njom kao ker. Zapitali smo se Car i ja u tom trenutku, kada je on ustvari govorio istinu. Pričali smo da je ona gnevna u svom životu i da je sve ovo posloedica toga. Očigledno je bila u braku u kome nije volela, jer da se ne lažemo ovo se ne bi desilo da ga je volela. Mislila je da treba da vodi takav život, ali se ona zaljubila u Filipa i to iskreno. Ona i dalje plače za njim, zaljubljena je i dalje, a posle tog razgovora sam siguran i da da je on u nju. Rekao je da bi se ta veza završila brakom da su bili napolju. To je meni sasvim dovoljno da vidim o čemu se radi. Kada je došlo do one situacije, Dejan je iskoristio priliku, bacao koske, pričao sve najgopre o njoj, a Caru je samo malo dovoljno jer njemu čovek lako može da okrene mozak. Time je gadio Dalilu Caru i punio mu glavu, a sada ispada da mu takva Dalila odgovara! Rekao je da Maja nije ušla tada i da je ušla možda mesec dana kasnije, da ga niko ne bi odvojio od Dalile - govorio je Đedović.

Poneta selokupne priče je to da je Dalila osoba koju bi Filip Car oženio! Da je osoba prema kojoj je imao najčistiju emociju i koja je sasvim drugačija od drugih. Sve ono što je Dejan rekao mu je ogadilo nju i zato je napravio to što je jeste. U toku našeg razgovora, kao da sam ja njemu bio svetlo na kraju tunela i kao da je svega psotao svestan. Polako, vreme će sve pokazati. Već mu Maja smeta, shvata da mnoge stvari nisu normalne. Gledao je u mene kao u bioskop kada sam pričao o svemu tome. Ali, do ovog zaključka je mene zapravo doveo Dejan Dragojević ni manje ni više. Iako smjo se kao odvojili, i dalje komuniciramo. Naravno, to meni i odgovara, da ne slušam danima i satima kako neko plače, moram i ja malo da ohladim glavu. Shvatio sam da nema logike, da takva najgora žena kakvom ju je predstavio, može za njega da bude dobra. Dejanu ne verujem ništa samo zato što je zaljubljen i zato što je voli i to je potpuno jasno. Zato sve to i opravdavam jer je sumanuto voli. Meni je Dalila odvratna i to stoji, ali samo govorim onako kako jeste. Da se razumemo, bolje je da odpatiš dva meseca nego da budeš nesrećan ceo život. Mnoge stvari koje je Dalila tada govorila, mislio sam da govori zato što ga mrzi, a ispostavilo se da je ona bila u pravu. Govorila je da laže za sve što je rekao za nju što i jeste na kraju i jeste uradio, samo da bi je ogadio Caru. A on je sluđen i kada je zaljubljen dovoljna mu je jedna buva da promeni mišljenje. Dejan je provalio šta pali kod Cara, a to je da priča mirno i tiho, a ne kao Mića ili Irma koji ga ne zanimaju u životu i tu je napravio sve što jeste. U ova tri dana, kada je počeo da se približava Dalili, jasno je svima stavio do znanja da nije bio iskren u svemu što je govorio za nju - nastavio je Đedović.

Nakon razogovora u kome su se sve vreme smeškali, Martina i Dejan su otišli u Belu kuću i nastavili svoj razgovor. Ovoga puta, Dalila je prošetala dnevnom sobom i primetila ih u pušionici, na nekoliko sekundi stala, posmatrala ih a zatim i otišla. Kada je Dejan izašao iz pušionice, Martina ga je pratila pogledom i smejala se.

Nakon intervjua, voditelj Darko Tanasijević je otišao po nominovane zadrugare Maju Marinković i Petra Vasića koji su bili u Izolaciji. Petar se pokazao kao pravi džentlmen i poneo je Maji kofere. Nakon toga oni su se uputili u dvoranu gde se odigrala igrica u kojoj će pobedniku biti duplirani glasovi. Darko je zadrugarima objasnio pravila igre i počeli su:

Petru smo duplirali glasove zbog pobede u igrici. Jedno od vas ima 89%, a onaj koji ispada ima 11%. Maja ima 89% i ona ostaje u Zadruzi 5 - rekao je Darko.

Nakon što je ispao iz Zadruge 5, Petar Vasić se stuigao u studio kod Dušice Jakovljević sa kojom je razgovarao o boravku u Beloj kući.

Moram da kažem da mi je bilo super, ali sada je u kući velika tenzija što zbog ovih ljuabvnih parova. - rekao je Petar.

Meni je pravi prijatelj bio Ante, on i ja smo sve delili, i stekao sam pravo prijatelja - dodao je Petar.

Na samom početku Igre istine, Lepi Mića je postavio pitanje Neveni Miličević.

Pitanje za tebe Nevena. Šta zameraš starim zadrugarima i koji proble imaš sa njima? - pitao je Mića.

Zameram nekim ljudima što na ljubaznost i dobru namerom ne odgovaraju na isti način. Tendenciozno šire svoju odvratštinu i negativnu energiju, ne mogu da navedem sada imena, jer je možda bio samo takav dan - rekla je Nevena.

Rekao si mi da ću videti kako su svi ljudi odratni, ja samo ne želim da razmišljam tuđom glavom, poenta j da ja želim u sama u to da se uverim. Eto, to što smo ti i ja pričali, potpuno sam zaboravila - obratila se Nevena Saletu Luksu.

Iskreno, znam da ćete se svi baviti mojim životom, kako niko nikada nije. Mislim da kada izađem odavde neću imati potrebu za gram tuđe pažnje... - nastavila je Nevena.

Nakon toga, Ana Jovanović dobila je pitanje da navede tri najljigavije osobe u Beloj kuću, za šta je ona rekla da smatra da je to samo Irma, pa su njih dve zaratile.

Irma, samo Irma od ovih ljudi ovde. Ne znam, za oviom stolom samo ona trenutno - odgovorila je Ana.

Da ti kažem iskreno, ni ti se meni ne sviđaš. Očekivala sam to jer sam ti jedina rekla da mi se ne sviđaš - odbrusila je Sejranićeva.

U toku Igre istine, Lepi Mića postavio je pitanje Dejanu Dragojeviću.

Koja ti je simpatičnija devojka, Ana ili Nevena? - pitao je Lepi Mića.

Sa Nevenom sam priča više, za neke rečenice koja je rekla smatram da je u pravu. Obe mogu da se dobro pokažu, Ana me podseća na Ivanu Šopić. Mislim da Nevana svojim stavovima gađa u metu i mogu reći da se dosta slažem sa njom - rekao je Dragojević.

Autor: N.Žugić