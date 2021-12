'KRV ŠIKLJALA NA SVE STRANE!' Verica Rakočević otvorila dušu o ožiljku na stomaku! Njena priča će vas NAJEŽITI!

Kreatorka je bila veoma nemirno dete i, zato, nikako ne bi volela da najmlađi unuk Nikša „povuče" na nju.

Kreatorka Verica Rakočević, prisećajući se minulih dana, istakla je kako je bila veoma nemirno dete. Iz tog razloga, nikako ne bi želela da najmlađi unuk Nikša „povuče" na nju.

Ujedno, otkrila je i „šta stoji" iza njenog ogromnog ožiljka na stomaku - bez dlake na jeziku, te da se ni posle hospitalizacije nije smirila.

- Imala sam tri godine kada se moja sestra Slavica rodila. Majka je otišla u prodavnicu, a ja sam se probudila. Želela sam da izađem napolje. Bila su zaključana vrata i ja sad ne znam kako ću. Razbila sam rukom prozor i htela kolevku i sestru da iznesem, pa da ja skočim za njom. Nisam, naravno, mogla sa tri i po godine da podignem kolevku. Ne znam kako sam se kroz to staklo provukla. I dan danas imam ogroman ožiljak na stomaku. Skočila sam kroz prozor, to je bila prizemna kuća. Sećam se slike, krenula je da šiklja krv, ja držim rukom... Majka me ugledala i odmah je ispustila kese - prisećala se ona, a prenosili domaći mediji.

Međutim, nevoljama tu nije bio kraj.

- Sutradan sa tim zavojima, majka me odvede u prodavnicu sa njom. Sećam se svega i sada sa sedamdeset i četiri godine. Stajale smo u redu, a ispred mene je stajalo crno kuče i ide repom levo, desno i ja ga zgazim i ono me ujede za nogu - objasnila je Verica, koja je ponovo bila završila u bolnici.

Majka je vezivala za tezgu na pijaci?

- Mama od muke ne zna šta će sa mnom. Krene na pijac i zaveže me za tezgu. Mojoj baki su rekli: „Eno ti je unuka, k'o kuče za tezgu vezana". Baba poludi i odvede me kod nje u Zakut u kuću. Mama je tad rekla: „Bogu hvala, da se malo spasem od nje!" Kod babe sam se već sutradan nabila na plot i ona me vrati kući. Zaista sam bila jako, jako nemirna - zaključila je Rakočevićeva.

