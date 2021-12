Otkrila detalje svoje borbe sa opakim virusom!

Kako saznaje Pink.rs, popularna folk pevačica Tina Ivanović zaražena je opakim korona virusom. Tina je pokušavala da ove informacije sakrije od medija, a kako smo saznali ona je zbog svog zdravstvenog stanja morala da otkaže sve poslovne obaveze u narednom periodu, između ostalog i snimanje spota za novu pesmu.

Kako bismo dobili potvrdu naših saznanja kontaktirali smo Tinu, a ona nam je otkrila kako se trenutno oseća.

- Verujte mi da sam do sada spavala. Dobro sam, držim se. Malo sam pospana i malaksala, imam povišenu temperaturu, ali držim se. Nije svejedno svakako kada čujete da ste zaraženi, ali proći će to za nekoliko dana i biće sve okej, ubeđena sam u to. Istina je da sam otkazala snimanje spota za novu pesmu zbog zdravstvenog stanja, verujem da ćemo to obaviti čim se oporavim u potpunosti - poručila je popularna folkerka za Pink.rs.

Autor: M.K.