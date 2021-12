DRUGA OSOBA! Zorana Pavić se PREPOLOVILA, a sad otkriva kako joj je to pošlo za rukom! Evo šta je sve radila! (FOTO)

Izgleda nikad bolje!

Pevačica Zorana Pavić tvrdi da je nepopravljivi optimista, vrlo često možda i nerealni i da bukvalno iz pete vadi energiju koja je sada preko potrebna.

- Mnogo toga nas je snašlo. Imam utisak da se u ljudima izgubila radost i u tom smislu mislim da je ovaj mjuzikl, koji sada pripremamo, jedan vulkan dobre energije koji je neophodan ljudima. Da se razumemo, mi izvedbom mjuzikla “Veselo devojačko veče” nećemo promeniti život ali ako čovek može makar na dva sata da zaboravi neke probleme, naša misija je ispunjena.

Svi se slažu da Zorana u poslednje vreme izgleda bolje nego ikada i da je svoju liniju dovela do savršenstva.

- Tako su se složile kockice u mom životu i to u momentu kada sam bila na jednoj rigoroznoj dijeti pred premijeru svoje nove pesme. Tada mi je pomogao i laserski centar, tako da smo obostrano koristili jedni drugima uz potpuno drugačiji način života. Često me pitaju da li jedem (smeh). Naravno, ali na potpuno drugačiji način. Ranije uopšte nisam doručkovala a sada je to obavezan ritual i to voće koje pre nikada nisam imala u svom programu. Uvek se setim bakinih reči: “Doručak pojedite sami, ručak podelite sa prijateljima, a večeru dajte neprijatelju”. Bake su zaista uvek u pravu, a ja sam sve kontra radila. Drago mi je da sam ponovo u svojoj koži jer se bolje osećam. Zadovoljnija sam kao žena i više u svom poslu mogu da dam.

Autor: M.K.