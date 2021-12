Karićev otac porogovorio i o poklonu koji je Stefan dobio od Dalile.

Otac učesnika Zadruge Stefana Karića, Osman Karić pomno prati sva dešavanja u Beloj kući, a sada je za Pink.rs prokomentarisao goruću temu - zbližavanje Dalile i Dejana Dragojevića. Pored toga, Osman je prokomentarisao i Dalilin gest kada je juče njegovom sinu Stefanu kupila novogodišnji poklon, što je mnoge iznenadilo.

- Što se tiče pomirenja Dalile i Dejana Dragojevića i čitave njihove situacije sa Filipom Carom kada bi pitali nekoga ko posmatra površno rijaliti program, taj bi verovatno bio jako iznenađen, neko razočaran, neko bi rekao da nije tužno bilo bi smešno. A što se mene lično tiče, ja ću reći samo - vec viđeno u mojoj glavi. Kad kažem u glavi, znao sam već unapred taj scenario po kome su igrali kao glumci Dejan i Dalila kao glavni glumci a Filip Car sporedna uloga koju je mogao i Stefan Karić da odigra da ga je ta uloga zanimala još u Zadruzi 3. Kada su glavni glumci pobegli iz istoimenog filma "Svinger par, njih dvoje i Filip Car... Mogu reći za sebe da jako dobro čitam ljude i situacije, život me je šibao a nekad i mazio. Nisam mnogo knjiga pročitao što nije za pohvalu, ali me je ulica naučila da čitam ljude što me je mnogo puta spasilo, izvuklo iz opasnih situacija - rekao je Osman za Pink.rs i dodao:

- Dalila je dala Stefanu poklon verovatno novogodišnji, kupila je koliko sam video i nekim drugim zadrugarima. Šta da kažem, lep gest Dalile svaka joj čast, mislim da ima dušu, dok se krije iza namćoraste face u mnogim sitvacijama. Kažem lep gest, ako nije u pitanju njena promišljenost da ućutka neke od učesnika koji je prozivaju i često napadaju za crnim stolom a jedan od njih je i Stefan. Na Stefana i na njegovo mišljenje o njoj neće uticati taj poklon, ali poznavajući Stefana neće joj ostati dužan, već će joj se odužiti nekim poklonom. Koji će to poklon biti - ostaje nam samo da sačekamo i vidimo - poručio je Karić za naš portal.

