Smatra da sve zavisi od Dalile!

Bivši zadrugar Ivan Radosavljević Beli bio je gost u emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, a tom prilikom komentarisao je aktuelna dešavanja u Beloj kući, između ostalog i zbližavanja Dalile i Dejana Dragojevića.

- Očekivao sam da će doći do pomirenja. To što je osetila sa Carem, osetila je... Iz mog ugla je bilo očekivano da oni neće opstati. Shvatila je ona šta je izgubila. Mislim da iako se definitivno pomiri s Dejanom, to neče opstati. On je dok sam ja bio tamo padao i nesvest - rekao je Beli i dodao:

- Na kraju će ispasti da su svingeri. Sam početak mi nije bio jasan, dok je Car muvao Dalilu, a Dejan nije reagovao, nego se svađa okolo. Da je bio muškarac u vezi mogao je da spreči to. Nije bio muškarac u vezi. Dalila je uvek imala malo temperamentije momke. Okej je za Dalilu da ga šeta. Tako je bilo na početku kada su bili zajedno - kaže bivši zadrugar i dodaje:

- Ja sam mu objašnjavao da mora sa bratom da nađe zajednički jezik, nisu mi bili jasni neki njegovi stavovi. Nepojmljivo mi je to. Na kraju mislim da će se David i Dejan pomiriti, a ako se pomiri s Dalilom onda je to teška priča. Sve na kraju od Dalile zavisi.

Detaljnije u nastavku:

Autor: M.K.