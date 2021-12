OBJAVLJENI NAJNOVIJI DETALJI Evo gde će se Bjelogrliću suditi zbog napada na Antonijevića

Njihov sukob tek će dobiti sudski epilog.

Iako se stišala fama oko skandaloznog napada Dragana Bjelogrlića na Predraga Gagu Antonijevića, domaćim medijima potvrđeno je da je Vrhovni kasacioni sud prihvatio je predlog Osnovnog suda u Nišu da se glumcu, koji je optužen za nasilničko ponašanje zbog napada na reditelja, sudi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu iz razloga celishodnosti

Kako je „Blic“ pisao, Osnovno javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužni predlog protiv glumca Dragana Bjelogrlića (57) I zatražilo kaznu od šest meseci zatvora zbog sumnje da je 23. avgusta oko 4 časa posle ponoći u niškom hotelu Ambasador napao i izudarao režisera Predraga Gagu Antonijevića (62). Bjelogrlić se tereti da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje za koje je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora a suđenje pred sudom u Beogradu predloženo je jer su i i optuženi i oštećeni kao i svi svedoci iz Beograda.

Kako se navodi u rešenju Vrhovnog kasacionog suda, odredba člana 33. ZKP, predviđa prenošenje mesne nadležnosti iz razloga procesne celishodnosti u situaciji kada sud nije sprečen da postupa ni pravnim ni stvarnim razlozima, ali postoje okolnosti koje ukazuju na to da će se postupak lakše sprovesti pred drugim stvarno nadležnim sudom ili za to postoje drugi važni razlozi. U prilog ovakve odluke išlo je i to što su branioci okrivljenog iz Beograda, a punomoćnik oštećenih iz Novog Sada, te što u postupku nije predložen nijedan od dokaza čije bi izvođenje bilo vezano za područje Osnovnog suda u Nišu.

-Vrhovni kasacioni sud je u sednici veća razmotrio spise predmeta sa predlogom sudije pojedinca Osnovnog suda u Nišu, pa je našao da je predlog osnovan. Iz spisa predmeta utvrđuje se da okrivljeni i oštećeni Antonijević, imaju prebivalište u Beogradu kao i da se prebivalište petoro svedoka kao i branilaca okrivljenog nalazi u Beogradu i da u podnetom optužnom predlogu nisu predloženi dokazi, čije bi izvođenje bilo vezano za područje Osnovnog suda u Nišu, već je predloženo da sud u toku dokaznog postupka na glavnom pretresu izvede dokaze uvidom u kriminalističko-tehničku dokumentaciju PU u Nišu od 24.08.2021. godine, snimke sa kamera za video nadzor hotela „BB“, izveštaj lekara specijaliste KC Niš od 23.08.2021. godine na ime oštećenog nalaz i mišljenje Zavoda za sudsku medicinu od 22.10.2021. godine i izveštaj iz KE za okrivljenog. Po oceni ovoga suda, okolnosti iznete u predlogu sudije pojedinca Osnovnog suda u Nišu koje proizlaze i iz spisa predmeta, predstavljaju razloge procesne celishodnosti u smislu člana 33. ZKP, koje opravdavaju prenošenje mesne nadležnosti na drugi stvarno nadležan sud i to na Prvi osnovni sud u Beogradu, jer je prema navedenim okolnostima očigledno da će se ovaj krivični postupak lakše sprovesti pred tim sudom, koji je mesno nadležan za teritoriju opštine gde okrivljeni i oštećeni imaju prebivalište, odnosno za teritoriju gradskih opština grada Beograda, gde se nalazi prebivalište većine svedoka, čije je saslušanje predloženo u optužnom predlogu, kao i branilaca okrivljenog - stoji u odluci Vrhovnog kasacionog suda.

Podsećanja radi, nakon napada na Antonijevića Bjelogrliću je bilo određeno zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da je počinio nasilničko ponašanje, a sutradan je iz KP zavoda u Nišu gde je prenoćio, priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Nišu. Nakon saslušanja na kojem je, kako je saopšteno, priznao da je nasrnuo na režisera i izrazio kajanje zbog toga, OJT je ukinulo meru zadržavanja i Bjelogrlić je pušten da se brani sa slobode, uz napomenu da se pretkrivični postupak protiv njega nastavlja.

