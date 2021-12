Kipti od besa!

Nakon serije žestokih sukoba i okršaja između Maje Marinković i Filipa Cara, za Pink.rs se oglasio zadrugarkin otac Radomir Taki Marinković, koji je vam sebe nakon scene bacanja stvari njegove ćerke u jezero.

Naime, kako kaže on je novac za Majine stvari krvavo zaradio, te ne može da dođe sebi i prihvati činjenicu da njen partner hladnokrvno uništava sve ono što joj je on omogućio.

- Van sebe sam. Ne mogu da gledam ono. Mojih 30.000 evra pliva tamo po jezeru. Pa ja sam te pare krvavo zaradio da bih svom detetu omogućio sve što poželi. Ono je strašno! Verujte mi da još sebi ne mogu da dođem. Iskreno, jedini spas joj je da završi za sva vremena sa tim Carem ili da napusti rijaliti. Ja više nemam reči za ono što se dešava unutra među njima. Šta više da očekujem?! On njoj preti, uništava njene stvari... Šta je sledeće?! - kaže uznemireno Taki za Pink.rs, a kada smo ga pitali o njihovim munjevitim pomirenjima nakon brutalnih sukoba koje imaju, rekao je sledeće:

- Ma to me više uopšte ne zanima! Neka gleda šta će i kako će, skupo me je koštala, a oprašta tamo nekom Caru koji joj uništava ono što sam ja teškom mukom stekao, to je užasno!

Autor: M.K.