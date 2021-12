Novi estradni rat na pomolu!

Maja Nikolić žestoko je udarila na koleginicu Aleksandru Radović. Pevačica je otkrila da se njena koleginica plaši nje zbog toga što zna njenu prošlost, koju krije kao zmija noge.

- Sa Aleksandrom nikad nisam imala konflikt. Ona je divna umetnica i dobar pevač, ali ja sam mnogo godina ispred nje pevala, ona mi je bila prateći vokal. Znam je iz perioda kad je imala mnogo kilograma. Krije svoj prethodni život - kaže Maja i nastavlja:

- Bila je udata za mog bubnjara Džonija, kog obožavam. Međutim, toga se stidi. Taj deo života je isekla i krije ga. On je baš, baš bio zaljubljen u nju, da je za njen album prodao trafiku i bubnjeve i uložio u nju. Sve što je zaradio prodao je da bi joj pomogao oko prvog albuma. Došlo je do razlaza i onda je on pao u depresiju. Eto, ona to krije. Ona krije i da peva narodnjake, koje ja nisam pevala. Pevale smo svakog utorka i četvrtka na splavu i u klubu. To je kompleks niže vrednosti - smatra Nikolićeva.

Autor: M.K.