DIVLJAO PO TRŽNOM CENTRU! Milana Stankovića obezbeđenje izbacilo jer nije hteo da stavi MASKU! Izbio SKANDAL!

Urlao i negodovao!

Milan Stanković se prethodne nedelje zbog svojih antivakserskih stavova našao u velikim problemima zbog kojih je bio na ivici fizičkog sukoba sa obezbeđenjem jednog tržnog centra u Beogradu, ali i menadžerom popularnog restorana.

Kako saznaju mediji, od izvora koji su se našli u Stankovićevoj blizini, on je u jednom prestoničkom tržnom centru, u prodavnici jednog popularnog brenda, napravio scenu zbog toga što nije hteo da nosi zaštitnu masku, koja je obavezna u svim objektima zatvorenog tipa. Dok je razgledao stvari, pevaču, koga u prvi mah zbog duge kose i potpune promene fizičkog izgleda niko nije prepoznao, prišao je jedan od pripadnika obezbeđenja i ljubazno ga zamolio da stavi masku ili da izađe iz prodavnice.

On je odmah na to burno reagovao, počevši da se svađa i odbivši da stavi zaštitu na lice, vičući da on ne želi da "prihvati zlo koje su nam nametnule razne svetske sile i sluge antihrista". Pošto je odbio da stavi masku, njega je obezbeđenje ispratilo iz prodavnice, a on se glasno negodujući odmah uputio ka garaži, koja se nalazi u sklopu tržnog centra.

Ipak, da ovo Stankoviću nije prvi incident ovog tipa, svedoči nam još jedan izvor koji se našao s pevačem u jednom restoranu u centru Beograda. Boravak u restoranima posle 20 sati dozvoljen je isključivo osobama s kovid sertifikatom, a to Milan ne poseduje. Međutim, on je odbio da izađe sa večere, tvrdeći da niko nema pravo da od njega traži propusnicu.

- Vikao je da on nikakve propusnice neće izvaditi, ni pokazivati. Nekoliko puta je ponovio da je svima ispran mozak i da više, ako treba, neće ni jesti, ali da na ucene ne pristaje. Dok ga je obezbeđenje izbacivalo iz restorana, bio je veoma neprijatan. Svi su bili šokirani ovim ponašanjem - ispričao nam je izvor.

Podsetimo, Stanković i njegova bivša devojka Rada Manojlović već mesecima na svojim društvenim mrežama vode kampanju protiv vakcinacije i pandemije koronavirusa, tvrdeći da je cela priča teorija zavere i da virus ne postoji, zbog čega ih je javnost više puta osudila.

Autor: M.M.