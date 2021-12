Danas ne liči na sebe, potpuno se transformisao!

Pevač Bojan Tomović se na javnoj sceni pojavio 2005. godine, a svojim hitovima oduševio je javnost. Predviđali su mu veliku karijeru, ali godinama je nizao probleme, promenio je veru, oboleo pa i pretio samoubistvom. Danas ne liči na sebe, potpuno se transformisao.

On je u javnosti prvu veću pometnju napravio kada je otkrio da je promenio veru, da je izabrao da pređe u islam, i da se od tog trenutka zove Ammar Moštrokol.

- U islamu sam pronašao spas i mir, a ime Ammar sam izabrao jer kažu da na arapskom jeziku znači "život", tako da ja, uprkos svojoj bolesti, koja je nažalost poznata po velikom broju samoubistva, biram novi život - rekao je pevač tada.

Međutim, brzo se predomislio jer je smatrao da "nije dovoljno dobar da bi bio Musliman" pa je odlučio da bude agnostik. I o tome je obavestio javnost.

- Braćo Muslimani, praštajte, ali previše sam ja prljav da bih kaljao vašu najčistiju religiju. Nisam dostojan da budem dobar musliman i zato se vraćam u svoj mali začarani krug tame i depresije. Oprostite još jednom… Agnostik Bojan - napisao je tada na društvenim mrežama.

Posle toga dolazi još jedan šok od njega, gde obaveštava javnost da boluje od bipolarnog poremećaja. On se tada oglasio za medije i otkrio da ima velike probleme, prenosi Mondo.

- Sto puta sam prebacivao majci što me nije abortirala jer bi svi moji bližnji živeli lakše i bez stresova, a ne da mi svakodnevno govore da im je zbog mene pritisak 200 sa 100 i da su se upravo vratili iz hitne jer sam ih obrukao što sam javno priznao da imam psihički problem. Ma lako bi ja, ne bojim se smrti ni malo, ali sam se zakleo u Tajov grob da nikada više neću pokušati ono… Ono što mi se dugo činilo kao jedini spas, kao jedini izlaz. Samo da znate da niti sam bio narkoman ni alkos, samo više ne mogu da živim sa bipolarom. Ubila me mračna depresija - govorio je.

Nedugo zatim on se oglasio na društvenim mrežama i najavio samoubistvo. Pevač je govorio da više ne može da se bori sa depresijom koja je posledica poremećaja od kog boluje i da je odlučio da sebi oduzme život.

- Isekao sam vene… Samo da znate da niti sam bio narkoman ni alkos, samo više ne mogu da živim sa bipolarom… Ubila me manična depresija. Niko nije kriv, zbogom - napisao je, a kasnije se oglasio iz Urgentnog centra.

- Najgore je prošlo. Upravo sam došao kući. Hitna me je spasila i morao sam nakon ukazane pomoći potpisati antisuicidalni ugovor, tako da zaista više nikada neću samopovređivati sebe ali sam za svaki slučaj ostavio testament, ako mi se nešto dogodi, i to sam poslao advokatu, jer na taj način štitim bivšu ženu od familije koja me se odrekla - napisao je Bojan tada.

Autor: M.K.