POJEO BIH SVE ČOKOLADE SVETA: Ivan Golušin nostalgičan u periodu praznika, pa samo za Pink.rs otkrio čemu se nada u 2022-oj! (VIDEO)

I pored korone mu je bilo lepo!

Njegovo lice gledamo svakodnevno, Ivan Golušin, voditelj Nacionalnog dnevnika, otkrio je u intervju za Pink.rs planove za Novu 2022.godinu, pa se pored toga i prisetio svog detinjstva i rekao nam kako je sa svojom porodicom u svom porodičnom domu čekao svaku Novu godinu.

Kako i po čemu ćeš pamtiti 2021.godinu? I koja bi bila top tri događaja koja su se desila?

- Pamtiću po letovanju koje je bilo savršeno. Vodio sam dosta festivala po Srbiji i obišao dosta mesta na koja verovatno ne bih sam otišao. Družio sam se sa sjajnim mladim muzičarima u divnim ljudima, Sokobanja me je iznenadila, a upoznao sam i Zlatibor tokom leta na još jednom festivalu. Top tri događaja, pa to su tri odlaska na more, Grčka, Crna gora, Hrvatska. Bio sam na Braču. Vratilo me je to u detinjstvo, jer dok sam bio mali, često smo tamo letovali. Mada oprostio sam sebi i neke greške koje sam pravo pre, i sada totalno lagano ulazim u 2022. godinu.

Koja bi pesma opisala za tebe 2021 ?

- Kada je reč o meni, ja uvek mogu da se nađem u nekoj pesmi, ali na primer vrlo volim glas Tijane Bogićević, ali njeni tekstovi su veoma tužni, a ja u prošloj godini nisam bio tužan niti sam patio, ali ako bih morao da odaberm jednu pesmu to bi uvek bio Bajaga, i ona pesma "Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim tresnjama" - rekao je Ivan.

Najlepša uspomena koju imaš iz detinjstva, a vezana je za doček?

- Manje više svaka godina je bila ista, jako sam voleo veliku sobu u našoj porodičnoj kući u Kikindi gde smo kitili jelku. Moja majka je bila profesor, pa smo u isto vreme bili zajedno na raspustu i uvek sam se radovao što zimi provodimo vreme zajedno. Pamtim paketiće koje smo dobijali brat i ja, a ja sam uvek pojeo moje slatkiše, a onda bih uzimao njegove, on je jedan od onih koji ne moraju da jedu slatko, dok bih ja pojeo sve čokolade sveta - rekao je voditelj kroz osmeh.

U čijem ćeš društvu provesti najluđu noć?

- Privatna zabava, u društvu prijatelja i ljudi koje volim i koji me vole, a onda na posao - rekao je Ivan.

U susret 2022-oj, čemu se nadaš. Kakve su tvoje želje za novu godinu?

- Nadam se da ću ostati zdravog razuma, tačnije ja mislim da mi je zdrav razum. Da mi i dalje ostane ta informacija da se u ne može ispuniti sve već da moramo da naučimo da se sa svim suočimo. Zdravlje na prvom mestu, jer samo ovde godine imao koronu, i moram da kažem da sam koronu dobio na moj rođendan, i taj dan sam shvario da mi nešto nije baš najbolje. Imao sam blažu sliku, ali ni malo prijatnu, imao sam temeperaturu nedelju dana, sada sam okej, ali mi je krivo što ne smem da treniram, nemam zamaranje, ali vidim da da to nije to, nije to ona snaga koju sam imao. Nadam se da će se sve srediti i da će se sve vratiti u normalu - rekao je Golušin.

I naravno za kraj, čitaocima portala Pink.rs i gledaocima TV Pink imaš priliku da čestitaš Novu godinu, šta bi im poželeo?

- Poželeo bih im pre svega zdravlje, to je najvažnije i to znamo tek kada se razbolimo. Zdravlje i sreće jer vrlo često se ispostavilo da je važnije imati sreće nego hrabrosti. I naravno tu je ljubav bez koje se ne može i koja sve pokreće! - poželeo je Ivan svima vama.

Autor: N.Brajović