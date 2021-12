Povukao se iz javnosti, ali od muzike ne odustaje.

Pevač Nikola Sarić Sajko postao je prava tinejdž zvezda nakon učešća u jednom muzičkom takmičenju, a popularnost je nemerljivo uvećao dve godine kasnije, učešćem u drugoj sezoni rijalitija "Farma".

Nakon izlaska sa imanja u Lisoviću Nikola se jedno vreme bavio muzikom, a uz to je i otvorio ugostiteljski objekat.

- Krenuo sam da držim jedan kafić sa drugarom, pa drugi i sada treći, koji je više klub i shvatio sam da mi je to isplativije nego muzika - rekao je pre nekoliko godina ovaj muzičar, a potom dodao:

- Moj život izgleda kafanski i svirački van medija. Sviram baš često, ali ne pevam. Tako mi odgovara, manje stresa i manje razmišljanja. Ne razmišljam o povratku u javni život, ne bih snimao ništa novo, ovako mi je sasvim dobro. Tek sam napunio 30 godina pa se možda i predomislim - izjavio je pre nekoliko godina Nikola, koji je i dalje u kontaktu sa kolegama iz muzičkog takmičenja.

- Mislim da je sasvim okej to što je Milica starija, da iz toga izvlačim najbolje stvari i da sam zahvaljujući njoj i porastao poslednje tri-četiri godine, da sam ozbiljniji i produktivniji. Ona je vrlo uspešna žena, a ja se takvih žena ne plašim, volim ih. Ne patim od klasičnih muških kompleksa, kao ajde da budemo slepci, mislim nema potrebe. Osećam se glupo kad ljudi non-stop pitaju za to, ali kad već pitaju, moram da odgovorim. Komentari na tu temu su mi smešni. Imam staž od pet meseci u rijalitiju i oguglao sam ozbiljno na svakojake prozivke i loše komentare. Mogao bih da emigriram kad bih na to reagovao, kao što neki ljudi i jesu - istakao je Nikola jednom prilikom za "Puls".

O svadbenom veselju na kojem su te godine bile mnoge njegove kolege, rekao je sledeće:

- Bila je dobra žurka na svadbi. Otkad sam u braku ništa se nije promenilo, osim što nosim burmu, u fioci držimo jedan papir i što sada Milica nosi moje prezime. Imamo i kuče otkako smo u braku. Razmišljamo i o potomstvu, ali to ćemo polako, ima vremena - izjavio je Sarić pre nekoliko godina.

Ovako Sajko danas izgleda:

