Ni VIP-ovci nisu bili imuni na emotivne krahove u godini na izmaku.

Sve uvek izgleda idilično u svetu slavnih, pa nas prilično iznenade kada se u javnosti pojave bez burme ili kad podele saopštenje da je njihovoj sreći došao kraj, a 2021. godina bila je poslednja zajednička mnogim parovima koji su delovali kao rođeni jedni za druge. Nakon višedecenijskih ljubavnih veza i dugogodišnjih brakova, mnogi poznati parovi iz različitih razloga odlučili su da stave tačku, a dok su neki od njih brzo našli nove emotivne partnere, neki još uvek samuju i nadaju se novim velikim ljubavima.

Danijela Martinović i Petar Grašo

Pevačica Danijela Martinović i pevač Petar Grašo proveli su 24 godina zajedno, a na njihovoj ljubavi i skladnosti, svi su im zavideli. Međutim, posle toliko godina, par se ipak rastao a muzičar je vrlo brzo našao utehu u drugoj, i to u 15 godina mlađoj Hani Huljić, naslednici Tončija Huljića, koji je inače dugi niz godina bio porodični prijatelj Graša i Maritnovićeve.

Petar Grašo I Hana Huljić od prvog dana nisu se krili od znatiželjnih očiju, a umetnik ju je vrlo brzo upoznao sa najbližim prijateljima i saradinicima. Ipak, nakon što je razotkriveno da se zabavljaju, njih dvoje su izbegavali da se oglašavaju za medije, sve dok Petar nije nedavno za TV Pink konačno progovorio o vezi sa Hanom.

- Ono što želim reći jeste to da smo i Hana i ja srećni i mirni, i svi ljudi oko nas. To je najvažnije. Navikao sam da su pevači u centru pažnje i zbog privatnog života, neki se i trudi da taj život plasiraju kako bi bili popularniji. Ja idem drugačijim putem, svoj privatni život izuzetno čuvam, jako malo ga imam, i to što imam, ne delim sa drugim ljudima. Moje privatno vreme je dragoceno, naučio sam da je tako, međutim, ono što mi nekad zasmeta jesto to kada neki mediji izmišljaju samo da bi imali vest. Dosta je toga bilo izmišljeno o našoj vezi, ali kod nas je situacija čista. Oboje smo izašli iz dugih veza, potpuno mirni uplovili u vezu, svu oko nas su radosni i to je to. Sve ostalo što se piše nije relevantno - otkrio je Grašo ekskluzivno u ''Premijera - Vikend specijalu''.

Aleksandar Cvetković - Sale Tropiko i Jovana Pajić

Jovana Pajić i Sale Tropiko poslednjih nedelja glavna su tema estradnih kuloara nakon što su priznali da se razvode posle deset godina braka. Poznatom paru nisu cvetale ruže u proteklom periodu, a izvor blizak njima tvrdi i to da nisu bili intimni skoro godinu dana.

Mnoge je iznenadila i šokirala vest da se pevačica i muzičar razvode i da su stavili tačku na svoj odnos, te da se ona s decom iselila iz zajedničkog stana. I na društvenim mrežama fanovi pišu da im je nezamislivo da Jovana i Sale nisu više zajedno, jer su uvek delovali srećno i važili su za jedan od najskladnijih parova na estradi.

Njihovi prijatelji su to komentarisali na jednom nedavnom događaju, a neki od njih tvrde da pevački par nije čak imao seks skoro godinu dana! Jednostavno, obaveze i drugi, sitni problemi su se nagomilavali, pa nisu imali vremena za sebe. Uvek je nešto bitnije i važnije, a kada su seli i razgovarali o tome, shvatili su da im je brak zapao u debelu krizu.

Na tu temu su razgovarali i sa stručnjakom kod koga idu već neko vreme, uz čiju pomoć su i shvatili šta je najbolje za njih. Takođe, pisalo se i da je Saletu smetao i blizak odnos njegove supruge s Marijom Šerifović, s kojom je Jovana putovala i u Dubai.

Jovana Jeremić i Vojislav Milošević

U medijima je nedavno kao bomba odjeknula vest da se voditeljka jutarnjeg programa televizije Pink Jovana Jeremić razvodi od političara Vojislava Miloševića sa kojim ima ćerku Leu.

- Kako bismo stavili tačku na sve spekulacije, tračeve i dezinformacije, zajedno i u dogovoru smo doneli odluku da obavestimo javnost da smo, nakon četiri godine braka, odlučili da se razvedemo. Istina je da već neko vreme ne živimo zajedno, ali je isto tako i istina da smo nas dvoje u odličnim i prijateljskim odnosima i da nam je oboma na prvom mestu sreća naše ćerkice Lee - otkrili su Jovana i Vojislav u zvaničnom saopštenju i dodali:

- Kao i do sada, o svim važnim stvarima koje se tiču nje, dogovaraćemo se zajedno, ali ćemo svoje živote voditi odvojeno, jer smatramo da je tako najbolje za sve. Hvala unapred svima što poštujete našu privatnost, jer je to sada nešto što nam je veoma važno, kako bismo bez nepotrebnih komplikacija završili proceuduru razvoda braka, koja sama po sebi nije ni malo laka i prijatna. U budućnosti se nećemo oglašavati povodom ovog pitanja, hvala na razumevanju. Sa poštovanjem, Vojislav Milošević i Jovana Jeremić.

Nenad Aleksić Ša i Ivana Aleksić

Ivana Aleksić, supruga repera i bivšeg zadrugara Nenada Aleksića Ša, odlučila je da podnese zahtev za razvod braka nakon šest godina, zbog toga što ju je on javno prevario u "Zadruzi 4" sa Tarom Simov, a nešto kasnije, tačnije u junu ove godine se i zvanično razvela od njega.

Nakon razvoda, Ivana se iselila iz reperovog stana na Novom Beogradu u kojem su živeli zajedno, a dobar deo leta provela je pored Vladimira Tomovića, sa kojom je mediji uporno spajaju, uprkos tome što oni to nisu zvanično potvrdili. S druge strane, Ša se više puta svađao i mirio sa Tarom, nakon čega je usledio konačan raskid, a onda i ulazak Simove u Zadrugu 5.

Marija Karan i Džoel Lubin

Početkom februara Marija Karan navodno se zvanično razvela od supruga Džoela Lubina, nakon sedam godina zajedničkog života. Da su i nakon bračnog rastanka ostali u dobrim odnosima, pokazala je atraktivna glumica i to slikama sa proslave Uskrsa u Beogradu.

Holivudski producent i naša glumica brak su sklopili 2014. godine, a glamurozna svadba upriličena je u Los Anđelesu i u Beogradu, gde su se na večnu ljubav zakleli u crkvi Ružici koja se nalazi na Kalemegdanu.

Iako je njihova ljubav delovala idilično i kao ljubav za ceo život, nakon mnogobrojnih nesuglasica prošle godine su podneli papire za razvod braka. Iako o razlozima razvoda glumica nije javno pričala, mediji su ranije preneli da je glavni kamen spoticanja bio to što je Marija želela da se vrati poslu, a kako nije uspela da ostvari angažman u Holivudu, morala je često da putuje za Srbiju kako bi radila svoj posao. Uz to, zbog poslovnih obaveza koje je njen suprug Džoel konstantno imao, Marija je i na putovanja išla sama ili sa sinom, te je to rezultiralo da se vremenom udalje.

Darko Lazić i Marina Gagić

Razlaz Darka Lazića i Marine Gagić je vest koja je iznenadila javnost, iako su mediji spekulisali o svađama u njihovoj porodičnoj kući u Brestaču, oni do tada nikada nisu potvrdili da su stvari "krenule nizbrdo".

Svima je delovalo da Darko Lazić i njegova verenica Marina Gagić uživaju u čarima zajedničkog života sa sinom Aleksejem i da su sve razmirice koje su imali ranije postale deo prošlosti. Međutim u javnost su iscurele informacije da oni nisu u najboljim odnosima još od kraja prošle godine jer je Marini "prekipelo" od njegovog ponašanja, jer ne dolazi kući svako veče i ne javlja se na telefon. Gomilanje problema je dovelo do njihovog raskida i činjenice da više ne žive zajedno. Njegova izabranica je izbrisala sve njihove zajedničke fotografije i vratila se u kuću kod svojih roditelja.

Pevač je prihvatio da sin Aleksej pripadne majci, s tim što će ga on viđati dva puta nedeljno. Na posednjem zakazanom ročištu 10. decembra u Rumi, na kojem bi se sa bivšom partnerkom Marinom Gagić dogovorio o visini alimentacije za sina Alekseja, kao i o starateljstvu, Darko Lazić se nije pojavio. Ipak, on i Marina su se o svemu dogovorili usmenim putem, što je Gagićeva sada i potvrdila za domaće meidje.

- Darko i ja smo se u međuvremenu dogovorili i složio se sa tim da daje alimentaciju 50.000 dinara. Stvarno ne znam šta mu je taj dan bilo. Što se tiče viđanja prihvatiću njegove zahteve, dva puta nedeljno. Ako se ne pojavi na sledećem ročištu ovlastiće advokata da on umesto njega sve dogovori. Što se tiče starateljstva, prihvatio je da pripadne meni u potpunosti - otkrila je Marina koja planira da se preseli u Beograd i da se zaposli.

Dalila i Dejan Dragojević

Bračni par Dalila i Dejan Dragojević svojim bračnim brodolomom u rijalitiju Zadruga 5 uzburkali su ceo region, a o njenoj romansi sa Filipom Carem pod krovom Bele kuće brujali su svi mediji. Naime, Dejan i Dalila potpisali su na velelepnom imanju papire za razvod, međutim ubrzo nakon raspada njene veze sa Carem usledilo je njeno zbližavanje sa Dragojevićem, a onda i pomirenje.

Dalila i Dejan Dragojević su se pomirili, a javnost je šokiralo to što je bivšoj supruzi tako lako oprostio prevaru i sva poniženja. Međutim, iako je do pomirenja došlo čini se da je Dalilin i Dejanov odnos i dalje na vrlo klimavim nogama, budući da se svakodnevno sukobljavaju, a kako će se sve završiti i da li će Belu kuću na kraju napustiti kao par, ostaje da saznamo u mesecima koji su pred nama.

Autor: M.K.