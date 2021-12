RATUJE NA DVA FRONTA! Sara Jo otkrila NOVA DEŠAVANJA između nje i Bube Korelija, pa ponovo PECNULA Maju Nikolić!

Taman nakon što se stišala bura oko medijskog rata Bube Korelija i Sare Jo, mlada pop pevačica zaratila je i sa Majom Nikolić, o čemu je otvoreno pričala u emisiji "Amidži šou".

Podsećanja radi, Buba je nedavno objavio Instagram stori u kom je komentarisao izvođače koji će nastupiti 31. decembra na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. On se osvrnuo na to ko je kolika zvezda, a nije mu bilo jasno otkud na pomenutom spisku i Sara Jo, koja mu je odgovorila video snimkom na kom jede ćevap i poručuje:"Bolje da ne pričamo o veličinama", aludirajući na njegovu eksplicitnu fotku koja je obišla društvene mreže.

Sara je Ognjenu Amidžiću priznala da se ona i Buba zapravo "vole".

Nisam ja prozvala, ja sam samo odgovorila na duhovit način. Amar i ja se istinski i suštinski volimo, pre par dana sam ga tagovala na Instagramu, na storiju, napisala sam:"Ko se bije, taj se voli", on se složio, rekao je:"Normalno"!

Nedugo zatim, zaratila je i sa Majom Nikolić. Povod su bile Majine tvrdnje da se Sari "namešta pobeda na predstojećoj Beoviziji", nakon čega ju je Jovanovićeva ismejala imitiravši Majijnu interpretaciju pesme "I Will Always Love You", koja je godinama unazad viralna.

Opet sam ja morala da odgovorim, pošto čini mi se da se Maja redovno oglašava kada dođe vreme za Beoviziju. U jeku moje sreće, ushićenja i uzbuđenosti što sam se prijavila, naravno da je Maja došla do mene, došla sam i ja na red. Opet sam na duhovit način odgovorila, ništa loše nisam rekla. Prisetila sam se jednog lajva koji zaista volim, a verujem i svi mi - objasnila je Sara.

Autor: D.T.