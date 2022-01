Broji sitno!

Njeno lice gledali ste u jutranjem programu, do sredine oktobra, a onda se povukla sa scene zbog trudnoće. Svetlana Grubor, plavokosa voditeljka Novog jutra u devetom mesecu trudnoće otkrila nam je planove za 2022. godinu, ali i priznala koliko joj je 2021. godina bila uspešna, kako u privatnom tako i u poslovnom životu.

Po čemu ćete pamtiti 2021. godinu?

Moram da kažem da brojim svaki dan do porođaja, a ako je po prognozama lekara biće u sledećoj godini. Trudnoća je ta koje je obeležila moju godinu, dugo smo želeli drugo dete i sada nam se ostvarilo to. Neka druga strana, moram da kažem da nije baš lako raditi u doba pandemije. Ja sam radila do nekog sedmog meseca, a onda sam se uplašila malo, pa sam se povukla jer je mnogo ljudi dolazilo u studio, ali koronu sam na kraju dobila na drugom mestu, ali godina je bila super - rekla je Ceca,

Tokom ove godine, dobili ste koronavirus u poodmakloj trudnoći. Koliko vam je težak bio taj period?

Kada sam saznala da sam pozitivna, bila sam uplašena, reagovala sam burno. Mada sve je bilo super, jer sam vakcinisana. Nisam imala nikakve simptome, samo sam izgubila čulo mirisa i ukusa, ali opet nije bilo lako, u drugom stanju sam, ali sve je dobro prošlo - ispričala nam je Svetlana.

Kako i sa kim ćete dočetakti Novu godinu, i naravno koga ćete poljubiti u ponoć?

Sa porodicom, sinom Viktorom i suprugom Aleksandrom, kod kuće, ipak me je strah jer svaki dan mogu da se porodim, pa bolje da budem kod kuće - otkrila nam je Svetlana.

Iza Vas je jedna jako uspešna godina, kako zbog posla, tako i u privatnom životu. Da li ima nešto što je na Vas ostavilo najveći utisak i koja su po vama top 3 događaja koja ćete pamtiti u 2021.godini? I kojom biste pesmom opisali 2021.godinu?

Pa na prvom mestu je trudnoća, a pored toga su veoma visoki rejtinzi koje smo imali u jutanjem programu, i koji i dalje traju. Ja volim svoj posao, i meni je to jako bitno i zaustaviću se na ove dve. Imali smo dosta intervjua, to su čari našeg programa, mi moramo da budemo u toku sa svim, ali najznačajniji mi je bio kada smo radili sa predsednikom naše zemlje, jer ipak to obeleži nečiju karijeru. Pesma kojom bih opisala godinu, mora da bude najveselija pesma i najpozitivnija, jer mi je takva bila godina, a ovako slušam Bajagu na primer "Na vrhovima prstiju", ali cela godina, najveselija pesma - otkrila nam je voditeljka.

Najlepša uspomena za doček koju imate iz detinjstva?

Pa čari detinjstva, porodice, toplina doma, sa roditeljima, bili su tu i baka i deka. Volim to porodično i zato i svom sinu to priređujem, jer želim da to pamti - rekla je Ceca a onda čestitala Novu godinu čitaocima:

Želim vam pre svega zdravlje, jer u ovo doba pandemije, to nam je najbitnije, želim vam sreću da budete veseli i raspoloženi, i ako dođu neki tužni momenti, proći će, samo budti veseli i zdravi - čestitala je Svetlana čitaocima portala Novu 2022. godinu.

Autor: N.Brajović