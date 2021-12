PALE MASKE! Raskrinkani ljubavni parovi u Beloj kući! Dragojevići RASKINULI, Car želeo da izbaci Maju, a Mensur se napokon odlučio između Milice i Ane!

Žestoka noć!

Pitanja gledalaca još jednom su dovela zadrugare do usijanja. Naime, od kako je voditelj Milan Milošević krenuo da čita pitanja gledalaca, zadrugari su gutali knedle.

Veče je počelo turbulentno, pre svega jedna od tema koja je drmala zadrugare bio je odnos Dalile i Dejana Dragojevića. Naime od samog starta emisije nizala su se pitanja za Dejana koji je morao da otkrije šta sve zamera Dalili, i da li su mu teški rogovi koje mu je ona "nabila".

Dalila je prokomentarisala da taj odnos nema perspektivu, a Dejan da mu je teško da prevali preko jezika da je vreme za kraj.

Odlepiću sam od sebe. Nemam ja rogove. Volim je, slab sam na nju, pokušavam da pređem preko svega. Hladna je, zameram joj to i dosta toga. Prevrne mi se želudac tokom nekih izlaganja. Ostavlja prostor i onda kad joj dop*zdim za mesec dana, kazaće: "J*biga". Mislim da je smaram, gušim, ne znam šta se dešava. Ni sebe ne razumem. Najradije bih sebi pucao u glavu. Razmišljam o svemu što se desilo, prošlosti, kako će biti, o budućnosti, da li je iskrena, da li je smaram, da li želi nešto drugo. Poslednje što želim je da bude nesrećna pored mene, a ispada da je tako. Ja se trudim da se pokrene ljubav ako je moguće - odgovorio je Dejan.

Rasprava Dalile i Dejana Dragojevića nastavila se u pušionici za vreme reklama. Naime, ona je svesna da joj treba prostora, a Đedović da njihove emocije nisu ljubav, već opsesija.

Dalila Dragojević je otkrila voditelju Milanu Miloševiću da je donela odluku da raskine sa Dejanom.

Znaš šta to, ja se kao sakrivam iza Đoleta... Govori da mu ništa ne verujem... Ne mogu. Verovatno nije mogao da me vidi, ja ne radim ništa više... Ja nemam snage, nemam snage da se objašnjavam, nemam snage za streljanje. Nisam u poziciji da se objašnjavam... Ko nije dobar za sebe, nije ni za druge. Nisam dobra za sebe... Sve što se dešava me boli i kad ne ljudi komentarišu... Nekako imam to u sebi da ne mogu odmah da pokažem, trudim se da držim ponosno glavu. Svesna sam svega, tako da... Moja kosa pokazuje u kakvom sam stanju, opalo mi je dosta kose. Prekidam vezu, komunikaciju možemo da imamo, ali mučim se, loše mi je, ne osećam se dobro. Uletela sam u donos sa Dejanom i nemam snage da objašnjavma neke stvari. On je svestan šta se sve izdešavalo. Ja ne mogu od jutra da se objašnjavam zašto je ovaj tu, što sam se slikala, što sam se nasmejala. Kako god... Ovim ljudima ne može da se ugodi - rekla je Dalila.

Dalila i Dejan su razgovarali u pušionici, njih dvoje su se svađali, a onda je Dejan prebacio Dalili da je zaljubljena u Cara.

Marko Đedović je na više načina tokom razgovara pokušavao da otvori odči Dejanu govoreći mu da Dalila nije za njega, pogotovo nakon što je imala se*s ispred njega sa Carem.

Sa druge strane i odnos Maje Marinković i Filipa Cara isto je bio haotičan. Naime od pitanja koje je Maja dobila a ticalo se komentarisanja Marijane Zonjić, krenuli su njihovi sukobi. Marijana je najavila da će tužiti Maju zbog napada, a Car je nakon toga potvrdio da nije sa Majom.

Usledio je haos, Maja i Car su započeli sukob, a onda je Marinkovićeva krenula da se obračuna sa Marijanom Zonjić. Njih dve su jedna drugu častile gnusnim uvredama.

Maja je u toku emisije morala da odgovori na pitanje kako se oseća kada je neko sa njom iz sažaljenja, što je nju još dodatno pormetilo, pa je opet započela diskusiju sa Carem koji je javno morao da prizna svoje emocije prema Dalili.

Filip je otkrio kada mu ne prija Majino ponašanje u pojedinim situacijama.

Kad se onako ponaša, naravno da mi se gadi. U tom momentu ne želim da je vidim i imam averziju. Ja volim neku drugačiju Maju, sebi da dozvoljava sve, a mene da sputava u svemu, e to mrzim. Ja znaM da bi ona mogla drugačije samo kad bi se potrudila. Mogao sam da opravdam njeno ponašanje napolju jer sam u par situacija bio ja krivac. Ja bih imao više prava da radim ovo što ona radi meni, a ne ona. Ona je meni podvojena ličnost, u jendom momentu slatka, velikodešna, a u drugom, mislim da to niko ne može da podržava. Ako se poromeni, a ako ne, bolje da se sklonimo - objašnjavao je Car

Maja i Car su nastavili sukob u toku noći po celom imanju, pa je Filip u jednom momentu i krenuo da lupa na kapiju da odvedu Maju.

Dalila i Dejan Dragojević nakon emisije "Pitanja gledalaca" otišli su u pušionicu i žestoke se posvađali. On je doživeo pomračenje nakon žestoke svađe sa Dalilom . Ostao je sam u pušionici i počeo da plače, a Sandra Rešić se našla ponovo uz njega i pokušala da ga uteši. U jednom momentu on je izgubio kontrolu i počeo da udara šakama u zidove pušionice, a Sandra je pokušala da ga smiri. On ju je odgurao od sebe i počeo da baca klupu u zid, što je moglo da povredi pevačicu. Zadrugari su uleteli da ga smire, ali je besan Dragojević sve oterao od sebe.

Dejan je potom izašao iz kuće i krenuo da lomi sve kada mu se pridružila Dalila, a njih dvoje su krenuli da se svađaju kada je Dejan razvalio vrata kako bi pobegli, ali ih je obezbeđenje umirilo.

Dok se sve to dešavalo, Car je nemo posmatrao, pa u razgovoru sa Majom, Dejana nazvao bolesnikom i uporedio njega i Maju.

Drama se dešavala i kod ljubavnog trougla Mensura Ajdarpašića, Milice Veselinović i Ane Jovanović. Naime, Mensur je u toku noći otvoreno rekao da je postepeno stavljao Milici do znanja da je kraj njihove veze, ali da je ona to odbijala. Takođe se saznalo da Ana hvali Mensura na sav glas dok mu je Milica konstantno načazila mane.

Tara Simov je u tpku noći imala napad besa, pa je rekila da lomi sve po kući, ali ju je u tome sprečilo obezbeđenje.

Autor: N.B.