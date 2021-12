Dirljivo!

Veliki šef odlučio je da sinoć iznenadi zadrugare i obraduje ih povodom praznika, pa su ukućani imali priliku da čuju svoju porodicu i najbliže, koje su sve ganule. Dejan Dragojević je među prvima ugledao svoje najdraže ljude, pa odmah zaplakao i prisetio se svega što ih je razdvajalo. Da podsetimo, Dejan dugo nije komunicirao sa majkom, sestrom i bratom, a zadrugar je priznao da je sada spreman da vrati stvari na svoje mesto i izgladi odnose sa njima:

Ne znam, sve me je stiglo - rekao je Dejan, pa krenuo da plače. Žao mi je što se sve izdešavalo, krivo mi je što se sve ovako desilo, svi ti ljudi koje sam odstranio, krivo mi je zbog svega što se desilo ovde i napolju. Žao mi je zbog svega što se desilo, sve je otišlo u ku*ac. Sve me je sastavilo - rekao je Dejan, pa prolio gorke suze.

Suze nisu izostale ni kod Stefana Karića, koji je, nakon par meseci, ugledao oca, Osmana, ali i devojku, Jovanu Ljubisavljević, koju je upoznao u prethodnoj sezoni rijalitija. On se odmah rasplakao, pa priznao koliko je voli i koliko se obradovao što je sve u savršenom redu. Njegovi cimeri ga nisu upoznali još u ovakvom izdanju, pa je svima bilo jasno da je Stefanova ljubav prema Jovani nikad jača.

Svi su jedva čekali da čuju šta će porodica poručiti Dalili Dragojević, koja je, kako ona kaže, napravila pregršt grešaka u "Zadruzi 5", ali se njen otac ni sada nije oglasio, zbog čega je ona jecala nikad jače. Zadrugari su bili u neverici, a Dalila nije mogla da dođe do daha:

Ima ljudi koji su uz nju, svesna je da sve što se izdešavalo... Očekivala je da će se otac oglasiti. Koliko je drago što ima ljude, očekivala je pozdrav. Drago mi je da vidim da ima podršku. Svi njeni su u Beču, drago mi je da vidim neke ljude koji su tu da su uz nju. Sad mi je teško jer se svakome porodica uključuje, i meni su tu moji, a ona koga je najviše htela da vidi nije tu i žao mi je zbog toga, ali razumem potpuno drugu stranu. Zatvoren je prostor, mogao je i kratak pozdrav, samo sliku da je videla, bilo bi joj lakše. Situacije koje nam se dešavaju i meni i njoj - govorio je Dejan.

Potpuno neočekivano, Dalila je na ekranu ugledala i oca, Husa, koji joj je poručio da jeste napravila grešku, ali da se nada da će sve ispraviti, što ju je totalno slomilo. Ona se približila Dejanu, pa su zajedno plakali uz ove reči i prizor, a ona se neprestano izvinjavala voljenom ocu.

Stigao je na red i Filip Car, kome su se obratili najbolji prijatelji i na duhovit mu način poželeli da iz ove borbe izađe kao pobednik. Filip je sve vreme gutao knedlu, pa priznao koliko mu teško pada što se majka i sestra nisu pojavili u videu.

Nema šta... Žao mi je što majku i sestru nisam video, otac je tu sa momcima. Neke sam video u Beogradu, a neke dugo nisam video, 15 meseci. Za mamu i sestru znam da su i prošle godine jedva snimili... Puno sam momaka video o kojima mislim svaki dan i koji mi fale - govorio je Car s' knedlom u grlu.

Kako su mnogi bili ubeđeni da je Careva porodica besna zbog gnusnih uvreda Maje Marinković, obratila se i ona, pa uputila javno izvinjenje zbog svega izrečenog. Zadrugarka je priznala da ne bi mogla da ih pogleda u oči, ali da je sve izgovorila u afektu.

Maja je, zatim, ugledala svog oca, Takija, koji je u rukama držao njenog psa, a Marinkovićeva je odmah shvatila da je Taki ozbiljno ljut na nju zbog svega što mu je priredila i ove sezone.

Taki je verovatno ljut na mnoge stvari koje sam uradila, ima pravo, pravim greške iz godine u godinu. Tu je Maki, moja drugarica Anja, Marija... Filip i ja smo izgovorili reči koje nisu prikladne i verovatno stresnije doživljavaju reči. Moj tata sa mnom doživljava sve već četvrtu godinu, ja sam kriva za sve. Vidim da nije želeo da budi emociju i plače, hteo je da mi prenese pozitivnu energiju. Sreća se ne dobija materijalnim stvarima, drago mi je da vidim oca i psa... Mama mi se ne eksponira medijski, drugarice i Makija ljubim ovom prilikom - rekla je Maja.

Potpuni šok usledio je kada se na ekranu pojavila Elena Kitić, koja se obratila Franu Pujasu i javno mu izjavila ljubav. Iako su mnogi nagađali i sumnjali da su Elena i Fran zajedno, oboje su to negirali, do sinoć. On je otkrio detalje njihovog dogovora, a Marko Đedović je sve potvrdio.

Nikola Grujić Gruja prevario je i ostavio svoju suprugu zbog Mime Šarac, a zadrugari su ga više nego ikad osudili nakon praznične čestitke, u kojoj su videli Grujinu porodicu.

Ja se izvinjavam na svemu lošem što sam priredio, nisam mogao da idem protiv sebe. Desio se splet okolnosti, nisam imao pojma o ovom bogatstvu, izgubio sam se. Pored ovakve supruge, ovako divne dece i porodice nisam smeo da dozvolim, sve ih volim najviše na svetu. Dalje šta će niti ja stvarno ne znam - rekao je Gruja.

Pu*ite mi sve ku*ac - rekao je on zadrugarima i napustio emisiju.

Dok su drugi priželjkivali da vide svoje najbliže, Milica Veselinović nije želela da prisustvuje klipovima, pa je propustila čestitku majke, koju je toliko spominjala. Mensur Ajdarpašić nije imao komentar na ovakvo njeno ponašanje, a ukućani su je žestoko isprozivali zbog toga.

Tari Simov se ispunila želja da vidi svog psa, April, kog joj je poklonio tadašnji dečko, Nenad Aleksić Ša, koji se nije pojavio u klipu. Tara se rasplakala, pa priznala da joj je krivo što nije dobila nikakvu poruku od Ša i da se tome nadala.

