SVADBA NA POMOLU?! Zorana Pavić otkrila da li će stati na ludi kamen u 2022. godini, a evo kakav je njen muškarac iz snova!

O pevačici Zorani Pavić mesecima unazad pisalo se zbog neverovatne transformacije kada je smršala preko 20 kilograma. Ona je svoju figuru dovela do savršenstva, a nije krila kako se rešila viška i sa čime se sretala tokom tog perioda.Zorana privlači pažnju gde god da se pojavi, pa se tako mnogo spekuliše o njenom privatnom životu, dok ona ipak pokušava da sačuva svoju intimu od očiju javnosti. Međutim, na jednu temu vrlo rado govori, a to je ljubav. Pavićeva ne krije da se više puta susretala sa ljubavnim promašajima, a sada je u velikom novogodišnjem intervjuu otkrila da je spremna da se ponovo zaljubi.

Pevačica nam je ispričala i da brak na papiru za nju ne predstavlja apsolutno ništa, budući da je godinama bila u "divljem braku", istakla je da jedino ceni istinsku i obostranu ljubav. Bez obaveza i birokratije.

Na čemu ste zahvalni 2021. godini?

- Zahvalna sam na tome što mi se dogodila ponuda da budem jedna od devojaka koja čini mjuzikl "Devojačko veče". Muzika je moj život. To je jedna prava priča koja je potpuno moja. Osećam se kao riba u vodi u mjuziklu. Takođe, zahvalna sam na jednoj divnoj pesmi koja će se tek objaviti. Meni muzika krasi dušu.

Šta ste naučili u godini koja iza nas?

- Ono što sam naučila je da mi imamo želje, a Bog planove. Priželjkujem da svi oni koje volim budu zravi i živi zato sto smo imali mnogo gubitaka koji se nepodnošljivi, koji su ostavili mnogo tužnog i teškog traga. Da se završi ovaj haos koji nas je snašao.

Najteži trenutak u 2021. godini?

- Najteže je bilo to što sam jednu rigoroznu varijantu sprovela u delo. To je moglo da me košta života. Nekoliko puta bila sam na infuziji i bilo mi je jako loše. Ali jednostavno ja sam to odlučila, pa ko živ, ko mrtav. Tako da je taj period najteži za mene. Čak mi je i na promociji pozlilo. Nije mi žao jer sam preživela (smeh). Jako je teško to što se odrazilo na moje zdravlje. I zaista sam imala ozbiljne posldice. Kada e u pitanju zdravstveno stanje, sve je to, Bogu hvala iza mene. Moj dug je pobedio probleme.

Šta priželjkujete u Novoj godini?

- Volela bih da se zaljubim, pa Deda Mraze, ako bi moglo da bude sretno, za promenu. Da ne skreće sa staze... Mislim da sam zaslužila zato što mi je srednje ime ljubav. Ne mogu da zamislim dan bez ljubavi. Da li je to prema kućnom ljubimcu, prijatelju, pesmi... Zaista živim ljubav, koliko god to bilo nekad preteško. Trenutno sam u fazi da želim da se zaljubim i mislim da se ovo baš složilo, da sam se vratila u svoju kožu. To je moj život. I to onako ludački jer drugačije ne umem. Jako bi bilo lepo da bude sretno zaljubljivanje, da bude pravo i obostrano.

Kakav je vaš muškarac iz snova?

- Ono sa čime sam se najčešće sretala je ego muškaraca koji nije podnosio da sam ja žena takve energije, da to treba pratiti i biti jači od toga. Muškarac voli da bude dominantan. I želim da bude jači od mene, snažniji, neko na koga možeš da se osloniš. Možda nije lako sa mnom. Nisam materijalista i ne niko ne može da me kupi, zbog toga je možda komplikovanije. Nemam nikakv problem da ostatak života provedem sama, da budem sa prijateljima i radim posao koji volim. Ali bih ipak volela nekog ko je moja srodna duša. Nekog ko će, za promenu, biti srećan što sam uspešna, a ne da ospori moju karijeru i rad.

Jednom prilikom ste izjavili da se plašite braka na pipiru, da vas te formalnosti ne zanimaju. Da li se to promenilo ili ste i dalje pri tom stavu da ne želite brak kao takav?

- Bila sam u nečemu što se zove divlji brak. Imam averziju na taj papir. Doživljavam da on donosi probleme u smislu, da se sve pokvari. Mislim da je brak odavno prevaziđena stvar, da je pitanje dana kada će to biti potrešeno. Postoje ljudi koji su srećni u braku, ali više znam one koji su sa tri srećna braka. Znam samo tri braka koji su zaista srećni. To je malo i stvar sudbine. Nađite srodnu dušu, brak je preduzeće. Mislim da stvari najbolje funkcionišu kada svako živi svojoj kući i da se ljudi užele i sačuvaju čaroliju. Meni taj status ne zanima da sam udata. Zanima me da volim i da budem voljena. Prava doza mene i obrnuto. Ne postoji papir koji može da sačuva ljubav. Bila sam voljena i bez papira.

Poslednjih meseci doveli ste figuru do savršenstva, koliko se vaš život promenio otkako otkako ste se rešili kilograma?

- Više puta sam isticala da moj duh nije uzročno posledična varijanta toga da li sam u top formi ili ne. Moj duh je nešto što gajim i što me je održalo u životu kada su mi bili najgori i najcrnji dani, a Boga mi ih je bilo. Baš su bili teški, ali to je deo života. U mom slučaju nije kratko trajalo. Ono što je fakat je da energiju i duh gajim i kada nisam u top fizičkoj formi.

Šta je danas tajna vašeg izgleda?

- Tajna mog izgleda je definitivno laserski centar. Da sam sve sama uradila, ne bi dalo takve rezultate. Laseri su zaista jedna divnoća sadašnjice, koža se oporavlja, daje joj se svežina. Prezadovoljna sam i zahvalna što mi je to promenilo život. Dugo sam sve nosila na duši i borila se sama sa sobom sa određenim problemima. Sve se to saniralo i došlo na svoje. Pored toga, tu je i način ishrane i fizička aktivnost. Promenila sam život iz korena. Morate da se nosite sa svačim jer živimo u svetu koji je veoma sklon kritici. Zbog toga sam preživela i prebolela mnogo teških dana.

Da li biste nekad nešto udadili od estetskih operacija?

- Zašto da ne? O tome mislim sve najbolje. Mislim da samo u ovom trenutku nema potrebe za tim. Ne znam zašto bih išla pod nož ako ne moram? Što ne znači da za nekoliko godina neću. Na meni ništa veštačko ne bi dobro stajalao. Nikad se ne zna šta može da mi padne na pamet. Toliko je važno kako se osećamo, kao što je bitno kad obučete nešto. Tako i u tom smislu vaše telo, tako je i važno da vaše lice, telo i koža budu u skladu sa vama. Tako da, što da ne, ali se nadam da neću imati potrebe za tim.

Da li su vas pogađali ružni komentari?

- U današnje vreme je toliko važno da budete sigurni u sebe, da budete svoji i da ste okruženi ljudima koji vas vole. Nešto sam osetljiva. Generalno ne volim primitivizam. Na zlo reagjem. Prozivaju vas uglavnom ljudi koj su nezadovoljni sami sobom. Niko od nas nije savršen. Toliko je i stvar ukusa, kako fizički, tako i kada je u pitanju muzika, mišljenje, šta god. Kojim god poslom da se bavimo. Najvažnije je biti svoj, ako ste svoji, šta vas briga, šta će neka nezadovoljna budala da kaže o vama je nebitno. Vrlo razlikujem kritiku koja je korisna od primitivizma. Zli ljudi su nesrećni duboko.

Mnoge vaše koleginice godinama ne mogu da smršaju toliko, a vi ste uspeli. Da li primećute možda malo ljubomore i imali zavidnih pogleda?

- Nikad nisam primetila neku vrstu zavidnosti,što ne znači da je nije bilo. A razlog što nisam primetila je možda to što ja ne važim za ženu koja je u fazonu. Ne volim nadobudne egocentrike, niti poštujem tu postavku.

Autor: M.K.