'PAKLENA ČETVORKA' OČI U OČI! Dejan primetio dodire između Dalile i Cara, pa je Dragojevićka OTKRILA o čemu je reč! MAJA VAN SEBE! (VIDEO)

Haos na imanju!

U toku je reprizna novogodišnja žurka u Beloj kući. Dejan je u jednom momentu čuo kako je Filip Car zakačio laktom Dalilu Dragojević, pa je njega upitao da li je to istina. Maja je, kad je to čula, odmah prišla Dejanu i upitala ga da li je to zaista tako.

Kakav lakat? Lažeš me - ponavljala je Maja.

Nešto nebitno - rekao je Dejan.

Kakav lakat? Napraviću haos za par minuta - pitala je Maja.

Neko je gurnuo i eto, nebitno - rekao je Dejan.

Ja ne znam gde je žena, veruj mi, možda sam okrznuo kad sam prošao, ali kad me pitaš ne znam gde stoji - rekao je Car.

Ja te Dejane pitam ovde - ponavljala je Maja.

Jesi me zakačio, ali mislim da je bilo slučajno. Ne verujem da je bilo namerno - rekla je Dalila.

Rekla bi ti meni - rekla je Maja i ušla je u Belu kuću.

U video prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Žugić