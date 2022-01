'NAJSTRAŠNIJE SAM SE RAZBOLELA!' Dragana Mirković progovorila o pehu pred novogodišnji nastup: JEDVA PRIČAM!

Šok!

Legendarna zvezda Dragana Mirković u novogodišnjoj noći atmosferu je dovela do usijanja na jednoj od najlepših srpskih planina, Zlatiboru.

Publika je imala to zadovoljstvo da uživa u nastupu čuvene pevačice, a ona ekskluzivno ispred objektiva premijerne kamere tik pred sam nastup otkriva da nije sve išlo baš kako je želela i očekivala, jer baš tog dana probudila sa bolom u grlu, i jedva je govorila, no njena publika to nije mogla ni da nasluti kada je počela sa pevanjem, te kao pravi profesionalac iznela to na vrhuncu zadatka.

Ovom prilikom osvrnula se na godinu za nama, pa otkrila šta očekuje od naredne:

I dobra i loša, kao svima. Bilo je lepih dešavanja, bilo je i loših, ali ispraćamo je, valjda će nova biti bolja. Očekujem da će biti bolja. Razbolela sam se najstrašnije, samo probudila se jutros i jedva pričam, moralo je i to da mi se desi - priča Dragana.

Prvenstveno želim da nam se vrati život koji smo imali. Praznična atmopsfera mi je bitnija i prijatnija od tih poklona, to vreme sa porodicom i prijateljima je vreme ljubavi i lepših očekivanja - dodaje Dragana.

Ja sam već dobila poklon, ali ne želim da otkrivam šta je to. Čekamo Božić, tad ću ja iznenaditi porodicu, a oni mene za moj rođendan - kaže pevačica.

Za kraj je svim gledaocima televizije Pink i čitaocima Pink.rs-a poželala srećnu Novu godinu.

Dragi moji želim vam puno zdravlja, sreće, ljudi kad se vole sve je lepše. Tako da volite se ljudi, a ja vas mnogo volim - poručila je Dragana svim gledaocima televizije ''Pink''.

Autor: M.M.